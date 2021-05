Vrienden en familie reageren op vertrek Miguel Wiels bij K3: “Bedankt maestro voor de geniale muziek”

Ex-K3'tje Kathleen reageerde onder de Instagrampost van Wiels: “Hey Mickey, niets dan mooie herinneringen aan onze tijd in de studio en op het podium”, schreef ze. Ze nodigde hem meteen ook uit om haar te bezoeken. “Nu heb je misschien tijd om eens met het gezinnetje naar Zuid-Afrika te komen?” In een gesprek met ons liet ze weten dat Wiels eigenlijk een beetje het vierde K3'tje was.

Afscheidnemend K3'tje Klaasje is Miguel dankbaar voor alle fijne momenten. “Je hebt met de muziek zoveel generaties kinderen laten zingen en dansen. Een stuk jeugdsentiment voor velen. Succes met alles wat er nog komt”, schrijft de blondine. Hanne heeft alleen maar respect voor de componist: “Het was een eer om 6 jaar met jou samen te werken. Bedankt voor de hilariteit, steun, peptalks, het beste uit ons te halen en ons de kneepjes van het vak te leren. Merci voor de warme thuis die je ons gaf.”

Ook Josje zal de mooie momenten met Miguel altijd onthouden. “Petje af en dankjewel voor de onvergetelijke muziek en stempel die jij hebt gedrukt op de sound van K3. There is no one like you.” Kristel wenst Miguel veel succes bij alles wat hij gaat ondernemen en doet dat met een foto uit de oude doos. “23 jaar het volhouden met 7 vrouwen op uw dak. Dat alleen al verdient een medaille! Nooit zo graag op een podium gestaan dan dicht naast jou”, schrijft ze op Instagram.

Naast de ex-K3'tjes, reageren er ook heel wat BV’s op het vertrek van Miguel. “Bedankt maestro voor de geniale muziek! Met altijd dat ene speciale ingrediënt in de nummers dat je een goed gevoel gaf", laat Belle Perez weten. Ook Qmusic-dj Vincent Van Geel is grote fan van de muziek van Wiels: “Ik zat in het zesde leerjaar toen Heyah Mama een hit werd en ik kon niet stoppen met het te zingen op de speelplaats. Van Sinterklaas kreeg ik later de eerste cd. Merci Miguel.”

Hoewel Miguel geen muziek meer voor K3 zal maken, staat zijn agenda toch vol. Hij is het nieuwe album van Niels Destadsbader aan het afwerken en samen met Niels Sportpaleisconcerten aan het voorbereiden. Ook Niels reageert op het vertrek van Miguel. “Je hebt zoveel kinderen blij gemaakt, zoveel families dichter bij elkaar gebracht en zoveel mensen gefrustreerd in hun bed laten kruipen omdat ze weer eens het nieuwe deeltje van K3 niet uit het hoofd kregen. Dat is jou allemaal geluk, broere, en daar mag je verdorie heel fier op zijn.”

