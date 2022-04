Vrienden en collega's reageren aangeslagen op overlijden van Reinhilde Decleir: “Zoveel aan jou gehad, dank je wel”

ShowbizzDe Vlaamse actrice Reinhilde Decleir is woensdagavond overleden. “Ze ging op 6 april 2022 volgens eigen wens heen, na een lange strijd tegen kanker”, zo meldt haar familie aan Belga. Heel veel mede-acteurs en fans halen mooie herinneringen aan haar op en uitten hun medeleven op sociale media: “Ze was een mama voor iedereen.”

“Ik heb de eer gehad haar zoon te spelen in ‘Frits en Franky’ en zij was altijd heel lief en charmant en een echte mama voor iedereen op de set”, vertelt Sven De Ridder in een reactie. “Ze was een mama voor iedereen in de theaterwereld. Ze heeft altijd heel veel goede en wijze raad gegeven.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sven De Ridder (@deriddersven)

Michaël De Cock van KVS noemt haar een “prachtige, grappige vrouw”: “Hoe zij prachtige voorstellen maakte met kwetsbare mensen was heel bijzonder en dat was haar levenswerk de laatste jaren", vertelt hij in een reactie. “Daar is haar impact heel groot in geweest.”



Ook Wim Opbrouck deelt op Instagram zijn lof voor de actrice.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door wimopbrouck (@wimopbrouck)

Ben Segers, die samen met haar in ‘Van vlees en bloed’ speelde, benadrukt hoeveel hij aan Reinhilde had. “Reinhilde was als een tweede moeder, niet enkel voor mij, maar voor velen. Een groot verlies en ik ga haar ontzettend missen, Reinhilde voor altijd in mijn hart!”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door bensegers (@bensegers)

Kevin Janssens bedankt haar voor haar vertrouwen: “Jij was één van de weinigen die in mij geloofde toen ik meer dan 20 jaar geleden auditie deed in Studio Herman Teirlinck. Ik ben je altijd eeuwig dankbaar geweest voor je warmte, je open blik, je humor en de heerlijke geur van rozenwater die je in elke gang verspreidde telkens je passeerde.”

Stany Crets post een foto uit de oude doos.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Stany Crets (@stany_crets)

Ook Jan Jambon spreekt vol lof over haar in een tweet.



Actrice Els Dottermans is aangeslagen door het nieuws: “Ik ken Reinhilde al heel lang”, klinkt het. “Toen ik afstudeerde, ben ik met haar broer Jan in zee gegaan voor een productie. En als je Jan kende, dan kende je Reinhilde. Een paar jaar later - toen Jan er directeur werd - stapte Reinhilde ook mee in het verhaal van Studio Herman Teirlinck. Reinhilde heeft daar toen een hele belangrijke rol vervuld op de school: zij was de ‘moeder courage’ voor alle studenten. In ons milieu zijn er heel wat mensen die haar op die manier gekend hebben.”

“Daarnaast kende ik haar ook als actrice”, gaat Els verder. “Ik heb veel met haar gespeeld. En ze was ook uiteraard de grote bezielster van Tutti Fratelli. Daar heeft ze voor zichzelf heel veel deugd uitgehaald, maar heel veel mensen hebben daar ook iets aan gehad. En dan is ze ziek geworden. Een zeer groot verlies, absoluut. Ze was een prachtige, sterke, eigenzinnige, geestige en koppige vrouw. Ik heb veel van haar geleerd, en ik ga haar ontzettend missen. Ze heeft ons allemaal in snelheid gepakt: ik wist dat ze ziek was, maar dat het allemaal zo plots zou gaan... Daar ben ik wel door verrast.”

Volledig scherm Reinhilde Decleir en Els Dottermans, enkele jaren geleden. © BELGA

Voor Thomas De Cock, de regisseur van de film van ‘De zonen van Van As’, komt haar overlijden als een verrassing: “Ik heb haar helaas niet mogen regisseren. We hadden wel gepolst voor een rol in de film, maar ze heeft die niet aangenomen wegens te ziek. Maar ik wist niet dat ze zo ziek was.”

