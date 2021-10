Vrienden, collega’s en ex schetsen hoe ‘übermacho’ Axel Daeseleire écht is: “Ik was alleszins niet de enige vrouw in zijn leven”

Er was een tijd dat de carrière­loop van Axel Daeseleire menig mediawatcher zorgen baarde. Zo rond 2015 leek het zelfs alsof film- en tv-makers hem naar de reservebank hadden verwezen. Glansrollen in ‘Flikken’, ‘Matroesjka’s’ en ‘Team Spirit’ lagen al even achter hem. Reden waarom onze tv-expert Jules Hanot hem toen een ongeruste brief stuurde via de krant. “Je bent al even van het voorplan verdwenen, Axel. In ongenade gevallen blijkbaar, bij al die tv-makers die destijds je deur platliepen telkens wanneer ze verlegen zaten om een grofgebekte mannetjesputter met vettig haar, karakterkop en sluimerend buikje.” Niet veel later vond Axel zichzelf opnieuw uit, als host van z’n eigen programma’s. Eerst in ‘Axel Opgelicht’, later in ‘Sergio & Axel: Van De Kaart’, ‘Axel Gaat Binnen’, ‘Erfgenaam Gezocht’ en straks in ‘Eenmaal, Andermaal’ en ‘Klopjacht’ op Play4.