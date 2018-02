Vriend Tatyana Beloy reageert op naaktscènes Gent West EVDB

18 februari 2018

10u09 5 Showbizz In de nieuwe gevangenisserie Gent West op VIER zien we Tayana Beloy vaak naakt opduiken. Hoe gaat haar vriend om met de vele lesbische seksscènes die Tatyana moet spelen?

Gent West, de nieuwe gevangenisserie op VIER, speelt zich af in een vrouwengevangenis. Er spelen zich heel wat pikante, lesbische seksscènes af waarin we actrice Tayana Beloy naakt te zien krijgen.

De eerste aflevering is nog maar goed en wel begonnen of we zien Tatyana al van bil gaan met tegenspeelster Charlotte Anne Bongaerts. Heel gemakkelijk was dat niet, geven de actrices toe, want ze kenden elkaar amper en moesten meteen volledig naakt gaan met elkaar. Ze vertellen zelf dat het een kwestie is van het knopje om te draaien. Het naakt gaan op zich vindt Tatyana niet zo moeilijk.

Achteraf krijgt natuurlijk heel Vlaanderen je naakt te zien. Hoe Tatyana's vriend daarmee omgaat? Heel simpel. Hij is zelf cameraman en kent dus wat af van het wereldje. “Als je naakt moet gaan, doe dat gewoon en zever er niet over,” is zijn visie.