Vriend realityster Barbie: "Ze is door twee maffe profiteurs gedrogeerd" Tom Tates

27 juli 2018

23u17

Bron: AD.nl 1 Showbizz De Nederlandse realityster Samantha de Jong (28), bekend van het tv-programma 'Oh Oh Cherso', die dinsdagochtend in verwarde toestand De Nederlandse realityster Samantha de Jong (28), bekend van het tv-programma 'Oh Oh Cherso', die dinsdagochtend in verwarde toestand uit het raam van haar woning viel , is volgens haar vriend Jeffrey van der Meer (32) de nacht voor het incident gedrogeerd door twee nog onbekende mannen. "Onderzoek in de afkickkliniek waar ze nu zit, heeft aangetoond dat er een verdovend middel in haar bloed zat", zegt de dertiger.

Volgens zanger Jeffrey van der Meer (die optreedt onder de naam Jeffrey Lake, red.) kreeg Samantha maandagavond laat bezoek van een man met wie ze over privézaken sprak. "Ze dronken wat en hadden het gezellig, zo heeft Samantha mij deze week op het hart gedrukt. Uiteindelijk nodigde de man in kwestie een vriend uit in de woning van Samantha in Scheveningen. Mijn vriendin, die nooit nee kan zeggen, vond dat goed. Vervolgens zat ze dus met twee mannen in de woonkamer opgescheept, terwijl haar zoontje Milano (3) en dochtertje Angelina (6) al lagen te slapen. Ergens tijdens het bezoek van die voor mij onbekende heren moet het fout zijn gegaan.''



Jeffrey stelt, op basis van vage flarden die Samantha hem in de kliniek vertelde, dat ze op een moment naar de keuken liep en vervolgens het toilet ging. "Weer terug in de woonkamer pakten de drie de draad van het gesprek weer op en dronk Samantha haar glas water leeg. Na een tijdje nam ze weer afscheid van die gasten. Toen ze alleen wakker werd, voelde ze zich extreem beroerd en raakte ze compleet verward. Wat vervolgens is gebeurd, weet Samantha niet goed meer. Ze vermoedt dat één van die gasten iets in haar water heeft gedaan."

Myn ♥️ loveyou babe !! Een foto die is geplaatst door null (@samanthaenfriends) op 21 jul 2018 om 20:40 CEST

Politie

Van der Meer verzekert dat Samantha maandagavond en -nacht "honderd procent zeker" geen drugs heeft gebruikt of alcohol heeft gedronken. "Samantha slikt al een tijdje best zware medicatie voor drie zaken. Tegen borderlineverschijnselen, om de drang naar drugs te dempen en ook nog een inslaappilletje om beter de nacht door te kunnen komen", aldus de vriend. "Samantha weet dat ze in deze situatie erg moet oppassen met alcohol. Drugs mogen al helemaal niet. Maar dat werd dus, zo verzekert ze, door die idioten toch in haar watertje gedaan. Met die pillen in haar lijf was dat de druppel. Een levensgevaarlijke mix van stofjes in haar lijf. Ze kreeg een soort psychose en kon zichzelf niet meer onder controle houden."



De Haagse politie zei vandaag dat er "geen indicaties zijn voor een strafbaar feit". "Om die reden is, nadat de persoon per ambulance is afgevoerd, geen onderzoek in de woning gedaan. Ook is geen aangifte gedaan tegen een of meer personen", aldus een woordvoerder die verder niks kwijt kon over de zaak. Jeffrey van der Meer spreekt met grote stelligheid tegen dat geen onderzoek in Barbie's appartementje aan de Korbootstraat is gedaan. "De vader van Samantha heeft vandaag de sleutel van de woning weer opgehaald bij de politie. Haar ouders willen er weer in kunnen om voor Barbie's spullen en kleding te kunnen zorgen."

Het zullen wel weer losers zijn: idioten of mafkezen die de naïeve en goedgelovige Barbie op de een of andere manier wilden manipuleren Jeffrey

Geen verklaring

Samantha de Jong heeft, zo benadrukt Jeffrey, nog geen verklaring afgelegd of aangifte gedaan bij de politie. "Daar is ze nog te verward voor. Ik heb tegen mijn meisje gezegd 'kom eerst maar tot rust en dan zien we wel weer verder'." Hij is naar eigen zeggen al een paar keer in de kliniek op bezoek geweest bij Samantha. "Ik mag haar per dag een uurt zien en in het weekend twee uur. Ze is erg aangedaan en begrijpt niet waar het fout is gelopen. Hooguit heeft ze vermoedens. Het staat haar nog niet helder voor de geest wat er zich heeft afgespeeld."

In de vriendenkring van Samantha de Jong tast men, zo stelt Jeffrey, in het duister over de identiteit van de mannen die ze over de vloer zou hebben gehad. "Het zullen wel weer losers zijn: idioten of mafkezen die de naïeve en goedgelovige Barbie op de een of andere manier wilden manipuleren. Dat gebeurt wel vaker met haar. Ze is een bekende Nederlander en dan draaien er altijd profiteurs om je heen. Zogenoemde vrienden die graag met je willen worden gezien. Het probleem met Samantha is dat ze het onderscheid niet ziet tussen oprechte en valse types. Aardige mensen en 'vrienden' en 'vriendinnen' die er alleen maar op uit zijn haar het leven uit pure jaloezie zuur te maken."

Hij gelooft Samantha op haar woord, haast hij zich te zeggen. "Ik ken haar al een tijd en ze was erg goed bezig. Ze zorgde goed voor zichzelf en haar kinderen. Medisch en wat verslavingen betreft, had ze zich met die medicijnen goed onder controle. Een terugval in een oude gewoonte? Zo is ze niet. Ze kijkt na dat incident (een zelfmoordpoging, nvdr.) eerder dit jaar juist weer positief richting toekomst." Of haar visite een hersenspinsel is van Samantha? Dat kan er bij Jeffrey niet in. "Zo'n verhaal verzint geen mens en mijn Barbie al helemaal niet."

De Scheveninger on Twitter We krijgen wat vragen vanwege het incident in de Korbootstraat vanochtend, gezien de aard van het incident geen verdere berichtgeving hierover #scheveningen