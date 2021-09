Vriend Miss België eerder al veroordeeld voor bendegeweld: “Ik ben geen crimineel”, zei hij. Maar hij viel man aan met bijl

"Het slachtoffer stond doodsangsten uit." Dat schreef rechter Wouter Haelewyn in een vonnis over een bende jongeren die op 17 maart 2016 midden in de nacht binnenstormde in het huis van een 56-jarige man uit Izegem. Om binnen te geraken, sloegen ze een raam en de voordeur aan diggelen met een hakbijl. Ze hadden ook een alarmpistool, een nepwapen en een mes bij. Eén van de daders hield buiten de wacht. De vier anderen stortten zich op de bewoner. Hoofdschuldige volgens het onderzoek: Losene Keita. De rechter tilde er zwaar aan dat hij het slachtoffer hardhandig had aangepakt en zéker twee keren vlak naast zijn hoofd had geslagen met een grote hakbijl. Keita bedreigde én sneed het slachtoffer ook met een mes. Volgens de verklaringen van de man was Keita de grote coördinator van de gruwelnacht. "Hij gaf de anderen opdrachten", staat zwart op wit in het vonnis.