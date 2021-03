Vriend Maxime Meiland geeft eerste interview: “Zij is alles voor mij”

Celebrities Advocaten van Johnny Depp beweren dat acteur geen eerlijk proces kreeg: “Amber heeft grote leugens verteld”

15:05 “Amber heeft gelogen over het geld dat ze gekregen heeft uit haar scheiding met Johnny. Ze heeft die som helemaal niet volledig aan het goede doel geschonken.” De advocaten van Johnny Depp (57) legden donderdag in het hof van beroep nieuwe onthullingen op tafel over z'n ex Amber Heard (34). De acteur probeert zo de rechtszaak die hij vorig jaar verloor tegen The Sun te heropenen.