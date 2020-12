Vriend Delphine Lecompte vertelt over hun relatie: “Ze is misschien tenger, maar je moet eens weten hoeveel kracht ze heeft”

“We zijn echt gelukkig", vertelt Frank Van de Casteele in HUMO. “Al heeft Delphine ook wel een chagrijnig kantje. Je hebt niet veel nodig, hè, molletje? Maar het is ook wel direct over. Het probleem is: als ze vies is, klap ik dicht.” Dat maakt haar razend, klinkt het. “Dat was toen ze nog dronk. Toen kon ze soms redelijk agressief zijn”, geeft Van de Casteele toe. “De politie is een keer moeten komen. Ze is misschien tenger, maar je moet eens weten hoeveel kracht ze heeft. Ik had gezegd: ‘Ga nu naar huis. We praten morgen verder,’ want het ging me niet meer af. Maar ze wilde niet. Ze hing hier (toont hoe ze zich aan een muurtje vastklampte) en ik kreeg haar niet buiten. Ze was aan het stampen en roepen. (Lecompte ligt onder de tafel van het lachen) Toen ik haar toch had losgetrokken, heeft ze buiten een verkeersbord gepakt en, boef, tegen mijn raam gesmeten. Toen is de politie gekomen. Nu, dat raam was niet gebroken, zoals ze overal vertelt.”