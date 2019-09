Exclusief voor abonnees Vrederechter uit ‘De Rechtbank’ wordt poppenspeler en kan nu vrijuit zijn gedacht zeggen: “Er is geen grotere sjoemelaar dan de staat, die flagrant haar eigen wetten overtreedt” Redactie

08 september 2019

Bron: Dag Allemaal 0 TV Toen de camera’s van ‘De Rechtbank’ draaiden, was Dieter Vanoutrive (50) nog - waarnemend - vrederechter in Gent. Die job gaf hij intussen op voor zijn grote liefde: poppentheater Pedrolino. “Men wilde dat ik aan een examen zou deelnemen om rechter te kunnen blijven”, zegt hij in het weekblad Dag Allemaal. “Maar dat heb ik geweigerd, deels uit trots.”

Met zijn eeuwige strik is Gentenaar Dieter Vanoutrive - ongehuwd en kinderloos - één van de opvallendste figuren in het nieuwe seizoen van ‘De Rechtbank’ op VIER. Hij was jarenlang advocaat, tot hij in 2015 waarnemend vrederechter werd in Zomergem. Besparingen door minister van Justitie Koen Geens kostte dat vredegerecht echter de kop. Dieter belandde in het tweede kanton in Gent, opnieuw als waarnemend vrederechter. In die rol zien we hem in de huidige reeks van ‘De Rechtbank’. Recent borg Dieter zijn toga dus echter op, om zijn droom na te jagen: voltijds bezig zijn met poppentheater Pedrolino. Da’s Italiaans voor ‘Pierke’, dé -mascotte van Gent.

Familiespektakel

“Ik ben zo’n beetje manusje-van-alles bij onze vzw: directeur, speler, schrijver”, glimlacht Dieter. “We vieren dit jaar ons 25-jarig bestaan. (toont een pop van Pierke) Kijk, hij heeft ook een touwtje aan zijn been. Omdat hij andere poppen een schop onder hun kont moet kunnen geven. (lacht) De figuur van Pierke komt uit de Italiaanse commedia dell’arte. Wij brengen familiespektakel voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar.”

