Vraagt Kanye West binnenkort een verzoeknummertje aan voor De Warmste Week?

Eerder dit jaar kocht de wereldster een buitenverblijf in Wijnegem. Nu hij zich deels Belg mag noemen, willen Studio Brussel en MNM graag dat hij een verzoekplaat aanvraagt. Om hem een duwtje in de rug te geven plaatsten ze een grote banner in Wijnegem naast zijn appartement, waarop te lezen is. “Dear Ye, of course you can request a song by Ye.” Of de rapper zal ingaan op het voorstel, is nog maar de vraag...