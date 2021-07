Vorige lichting ‘K3 zoekt K3'-kandidaten blikt terug: “Achteraf dacht ik: konden ze mij nu geen rode pruik gegeven?”

Laura Aussems (31) uit Maastricht: “De meisjes van K2 zoekt K3 vragen me om hen te coachen”

Laura was meteen een van de topfavorieten tijdens de auditie van ‘K3 zoekt K3'. Met een roze tutu en een bloemenkrans overtuigde de lookalike van Kristel jong en oud dat ze de K3-factor had. Jammer genoeg moest de zangeres als eerste de liveshows verlaten. “Ik ben nog niet klaar”, vertelde ze toen in tranen. Dus zette Laura alles op alles om een carrière als zangeres op te bouwen. Ze bracht al enkele nummers uit en binnenkort lanceert ze haar nieuwe zomerse single ‘Rise Up’. “Naast zelf zingen, geef ik ook zanglessen in Antwerpen”, vertelt Laura. “Max, een van mijn leerlingen was finalist in ‘The Voice Kids’. Zijn coach was Gers Pardoel. Ilias, een andere leerling zat in de halve finale van ‘The Voice van Vlaanderen’. Hij werd begeleid door Tourist LeMC.” En Laura begeleidt nog meer aanstormend talent. “Ik krijg vragen van meisjes die zich voor ‘K2 zoekt K3' ingeschreven hebben om hen te coachen. Een van de meisjes vroeg me bijvoorbeeld hoe ze voor de auditie haar dans en zang het beste combineert. Voor de grap heb ik even gedacht om me zelf in te schrijven, maar ik geef de vraag nu graag door aan de volgende.” Momenteel woont Laura samen met haar vriend Nordi en hondje Charlie in het Nederlandse Maastricht. “Hij is Hollands, dus vandaar de keuze om in Nederland te wonen. Maar dankzij mijn muzieklessen in Antwerpen, voel me nog verbonden met Vlaanderen.