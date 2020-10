Vorig jaar diende andere BV al klacht in: eerder al negen onderzoeken naar man achter ‘Eveline’, nooit stond hij voor rechter  

Showbizz ‘Seksuolot­te’ dient klacht in tegen 50 mannen omwille van dickpics en seksuele berichten: “Ik heb overal screenshots van”

8:33 Ze getuigde eerder al in interviews over de vele dickpics en vunzige berichten die ze kreeg via sociale media, maar nu heeft seksuologe Lotte Vanwezemael (27) - beter bekend als ‘Seksuolotte’ - besloten dat de maat echt vol is. De Limburgse heeft klacht ingediend tegen 50 mannen. Die riskeren nu vervolgd te worden voor stalking, schrijft Het Belang Van Limburg.