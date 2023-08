Voorzitter acteursbond Fran Drescher denkt dat staking in Hollywood nog half jaar gaat duren

Celebrities Sylvester Stallone stelt zijn gezin voor in zijn eigen reality­reeks: “We zijn gek en gestoord, maar we zien elkaar zo graag”

Sylvester Stallone (77) is mee op de realitytrein gesprongen. De ‘Rambo’-acteur gunt in ‘The Family Stallone’ het wereldwijde publiek een blik in zijn leven en dat van zijn vrouw Jennifer (54) en hun dochters Sophia (26), Sistine (25) en Scarlet (21). Van een familieruzie tot geld- en hartproblemen, niets blijft onbesproken. Wij stellen de hoofdrolspelers even voor.