Voorzitster Miss België wil tienerkandidaten begeleiden: "We willen een Academy opstarten"

19 oktober 2019

08u23

Bron: NB 0 Showbizz Opnieuw bereiden 32 meisjes zich in Egypte voor om te titel van Miss België 2020 ter veroveren. Net als andere jaren is er een behoorlijk groot verschil in leeftijd tussen de oudste kandidaat en de jongste. Om de jongsten beter te begeleiden wil voorzitster Darline Devos nu een Academy opstarten én opnieuw een Miss Teen Belgium organiseren.

Alessia Muru uit Genk is met haar 16 de jongste kandidate uit het pak van 32. De 27-jarige Yara Stuyven uit Leuven is de oudste. Een behoorlijk verschil maar ingegeven door de internationale standaarden van Miss World en Miss Universe, waar de leeftijd om deel te nemen onlangs nog gezakt is naar 16 jaar. Die trend wordt door de Belgische organisatie gevolgd.

Toch zijn de jongste meisjes nog heel onervaren en zouden ze in heel wat zaken nog wat meer moeten rijpen, vertelt Miss België-voorzitster Darline Devos aan Het Nieuwsblad. Daarom is ze van plan tegen 2020 een Academy op te richten, waar de kandidaten een opleiding tot Miss kunnen volgen. “We zouden kandidates meenemen naar actes de présence, hen leren defileren en hun sociale vaardigheden aanscherpen”, aldus Devos.

Devos zou bovendien een Miss Teen Belgium willen organiseren. Iets wat ze enkele jaren geleden al deed, maar waarvoor ze toen op heel wat kritiek stuitte van toenmalig Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) die het vond ruiken naar kinderarbeid. De winnaressen zouden als prijs een wildcard krijgen die ze drie of vier jaar later kunnen inzetten voor de echte wedstrijd. “Ik heb inderdaad wat kritiek gekregen”, aldus Devos. “Maar ik blijf erbij dat het een veel elegantere manier van werken is dan de huidige. Vergeet niet: die Mini Miss Belgium haalde 200 inschrijvingen op één dag. Je wil niet weten hoeveel ouders ons vragen om hun tienerdochter aan een modellencarrière te helpen.”