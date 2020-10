Voorstellingen van Alex Agnew in Antwerpen, Gent en Hasselt gaan toch door BDB

07 oktober 2020

07 oktober 2020

Alex Agnew (47) zal dit jaar toch nog voorstellingen spelen in Antwerpen, Hasselt en Gent. Dat positieve nieuws komt er nadat de comedian vorige week aankondigde dat hij 70 shows moet annuleren door de coronamaatregelen.

“Mijn verlies? Dat is een getal met veel nullen. De cultuursector krijgt oneerlijke kletsen”, zei Alex toen in onze krant. Gelukkig is er een lichtpunt: de geplande shows in Stadsschouwburg Antwerpen, Ethias Theater Hasselt en Capitole Gent kunnen wel plaatsvinden. Sportpaleis Group, die de drie zalen beheert, beschikt inmiddels over de goedkeuring om er telkens ongeveer 70% van de totale bezoekerscapaciteit in veilige omstandigheden te mogen ontvangen. Er wordt hierbij uiteraard rekening gehouden met de geldende normen in termen van social distancing, verplicht mondmasker, hygiëne, zitplaatsen per bubbel, éénrichtingsverkeer enzovoort.

Om de social distancing te respecteren, worden de bezoekers met tickets voor een uitverkochte voorstelling verdeeld over twee voorstellingen. Er worden bijgevolg extra shows georganiseerd waarvoor dan telkens ook extra plaatsen worden aangeboden.

De voorstellingen in Antwerpen vinden plaats op woensdag 28 en donderdag 29 oktober, in Capitole Gent kan je terecht op woensdag 2 en donderdag 3 december en in Ethias Theater Hasselt zie je Alex op vrijdag 4, zaterdag 5 en zaterdag 12 december. Er kunnen nog kaartjes gekocht worden via www.teleticketservice.com.