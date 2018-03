Voorstellingen 'The Little Mermaid' in alle stilte geschrapt EDA

31 maart 2018

10u41 0 Showbizz Op 13, 14 en 15 april zou entertainmentbedrijf Marmalade de Disney-musical ‘The Little Mermaid’ naar de Ethias Arena in Hasselt brengen. Deze plannen werden nu in alle stilte afgevoerd.

Na het succes dat de musical in Flanders Expo in Gent mocht beleven, werd er ook voor de Ethias Arena in Hasselt een soortgelijk succes verwacht. Nu blijkt dat het evenement in alle stilte werd geschrapt.

Op de website van Ethias Arena werd alle info verwijderd. Maar vonden we na wat speurwerk wel deze mededeling terug:

"Producent Marmalade ziet zich helaas genoodzaakt om de voorstellingen van de Disneymusical The Little Mermaid in de Ethias Arena te annuleren. Om diverse redenen kan Marmalade bij de realisatie van dit totaalspektakel niet de kwaliteit garanderen die zij wenst voor het publiek en de acteurs. Daarom verkiest Marmalade om deze voorstellingen niet te laten doorgaan. Aangekochte tickets zullen volledig terugbetaald worden. Ticketbestellers krijgen hierover een persoonlijke mail van Tele Ticket Service. De directie van Marmalade betreurt het ten zeerste dat zij deze beslissing heeft moeten nemen en wil zich verontschuldigen voor het ongemak en de teleurstelling die deze annulering teweegbrengt bij de fans."

Streep door de rekening

​Niet alleen voor de fans is deze schrapping een grote teleurstelling, ook voor de cast betekent het een streep door de rekening. En voor Marmalade is dit de zoveelste tegenslag op rij. Enkele maanden geleden werden de opnames voor een film stilgelegd nadat bleek dat Marmalade heel wat facturen niet kon betalen.