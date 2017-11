Voorstelling hypnotiseur in Bergen op nippertje afgeblazen om wet uit 1892 KV

21u54

Bron: Belga 1 Facebook Messmer - Officiel De Canadese hypnotiseur Messmer Showbizz De voorstelling van de Canadese hypnotiseur Messmer, die morgenavond zou plaatsvinden in Espace Magnum het Henegouwse Colfontaine, is vandaag geannuleerd op gelaste van de procureur des Konings van Bergen omwille van een wet van 30 mei 1892 die hypnoseshows verbiedt.

Messmer gaf in 2016 nochtans al een voorstelling in Espace Magnum, maar dit jaar krijgt hij die kans niet. De artiest uit Quebec, echte naam Eric Normandin, geeft al sinds 1990 hypnosevoorstellingen.

"Op basis van een bevel van de procureur des Konings gebaseerd op de wet van 30 mei 1892 aangaande hypnose, is vzw Magnum verplicht om de voorstelling van Messmer van aanstaande woensdag 15 november te annuleren," deelt de directie van de zaal mee in een verklaring.

Onbegrip

"We begrijpen het echter niet, aangezien Messmer in de herfst van 2016 een voorstelling gaf op ons podium en alles goed verlopen is," zegt Amandino D'Antonio, toezichthouder van de zaal. "1500 mensen hadden een ticket voor deze woensdag."

Wie al een kaartje heeft gekocht voor de voorstelling kan een terugbetaling vragen, zegt Luciano D'Antonio, directeur van concertzaal Espace Magnum waar de show zou doorgaan.

Afschaffing

"Ik kreeg aanvankelijk bericht van de politiechef die me vertelde dat de zaal geëvacueerd zou worden als de show zou doorgaan," aldus Luciano D'Antonio. "Vervolgens kreeg ik een bevel van de procureur des Konings die me vroeg om de nodige maatregelen te nemen zodat de wet niet overtreden wordt. Ik wilde geen risico's nemen en heb in overleg met het bestuur van Espace Magnum beslist om de voorstelling te annuleren. Het is erg jammer voor het publiek en voor het imago van onze zaal die net een nieuwe organisatiestructuur heeft. Ik heb vernomen van zijn producer dat Messmer drie jaar geleden al een gelijkaardig probleem had in Zwitserland. Maar hij toert in Frankrijk en België en als ik zie dat er in ons land toch een voorstelling zou zijn, dan wil ik wel uitleg."

Messmer heeft op 8 december nog een voorstelling in Marche-en-Famenne en op 10 december in Brussel op de agenda staan. Het is voorlopig nog onduidelijk of die shows zullen doorgaan.