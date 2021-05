Voormalige tv-presentatoren verenigen hun krachten in theaterkomedie ‘Taxi Taxi!’

Songfestival Nog 2 dagen tot het Songfesti­val. Vintage shirts en Belgische mode: zo verscheen Hooverpho­nic op de turquoise loper

16 mei We hebben meer dan een jaar moeten wachten op het Songfestival, en dat was er ook aan te merken op de turquoise loper die vandaag werd uitgerold in de haven van Rotterdam. Verschillende artiesten haalden doelbewust hun meest opvallende outfit uit de kast. Onze Belgische inzending Hooverphonic hield het dankzij stylist Tom Eerebout classy en cool. “Het moest perfect zijn. De zoektocht naar de juiste t-shirts alleen al nam maanden in beslag”