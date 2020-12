Voormalige ‘Thuis’-actrice Sally-Jane Van Horenbeeck aangevallen: “Op weg naar het ziekenhuis”

“Dit is ook onze buurt. Fuck you, gasten die mij een ‘hoer’ vonden. Op weg naar het ziekenhuis. Thanks aan de politie”, is te lezen in de Facebookpost. In de reacties schrijft de actrice dat ze onderweg is naar het Antwerpse Stuivenberghospitaal. Ze laat daar ook weten dat ze aangevallen is door enkele mannen en dat ze vreest dat ze een gebroken neus en enkele gekneusde ribben heeft overgehouden aan het voorval. “Maar je had hen moeten zien”, reageert ze, waarmee ze doet uitschijnen dat ze zich hevig verweerd heeft tijdens het incident.