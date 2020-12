Voormalige ‘Thuis’-actrice Sally-Jane Van Horenbeeck aangevallen op straat: “Ze hebben me van m’n fiets gesleurd”

“Dit is ook onze buurt. Fuck you, gasten die mij een ‘hoer’ vonden. Op weg naar het ziekenhuis. Thanks aan de politie”, is te lezen in de Facebookpost die Sally-Jane dinsdagavond online zette. Aan onze redactie doet de actrice het hele verhaal uit de doeken. De feiten speelden zich af in het Antwerpse Borgerhout, waar Van Horenbeeck sinds 2018 het Thaise restaurant SiamSally uitbaat. “Ik voel me al een tijdje onveilig in die buurt”, vertelt ze. “Het is er nogal turbulent, zeker tijdens de lockdown. Er wordt ook veel drugs gedeald. Vorige week kreeg ik nog bedreigingen naar m’n hoofd geslingerd. ‘Ik hoop dat je rot vanbinnen’, riepen ze onder andere naar me.”

Maar dinsdagavond escaleerde de situatie volledig. “Ik tikte enkele mannen op de vingers omdat ze hun afval voor de deur van m’n zaak hadden laten liggen. Dat viel niet in goede aarde. Omdat ik geen zin had in gedoe, fietste ik snel weg, maar een groepje van vijf kwam achter me aan. Ze slaagden erin om me te pakken te nemen en me van m’n fiets te sleuren. Ik viel op de grond, maar ze bleven me klappen geven. Ik verweerde me en heb ook enkele rake meppen uitgedeeld. Toen ze klaar waren, liepen ze doodleuk weg. Dit voelt echt aan als een afrekening.”

Ziekenhuis

Van Horenbeeck, die jarenlang Peggy speelde in ‘Thuis’, was eerst niet van plan om naar de politie te stappen. “Maar m’n man (acteur Robert de la Haye, red.) en m’n zoon konden me overtuigen om dat wel te doen. Uiteindelijk raadden agenten me aan om ook naar het ziekenhuis te gaan. Kwestie van het dossier tegen m'n aanvallers zo stevig mogelijk te maken. Daar werd vastgesteld dat ik een gebroken neus en enkele gekneusde ribben heb. Pijnlijk, maar het had veel erger kunnen aflopen.”

Na het voorval werd Sally goed opgevangen door haar gezin. “Het is niet mijn gewoonte om zo’n dingen te delen op sociale media of in de pers, maar ik wil hiermee echt een signaal geven dat de situatie in de buurt niet oké is. De politie neemt de zaak heel serieus en ik hoop dat ze de daders snel kunnen identificeren. Zelf heb ik dat niet kunnen doen. Het was donker, ik was in shock en alles ging gewoon heel snel. Of ik nog met een gerust hart door de buurt zal kunnen lopen? Ik ben in elk geval niet van plan om mij te laten wegjagen.”

Vrienden steken Van Horenbeeck ook een hart onder de riem op sociale media. “Sally toch, wat erg! Veel sterkte. Goed genezen, vanbinnen en vanbuiten. Al mijn liefde”, schrijft actrice Katelijne Damen bijvoorbeeld. Ook Roel Vanderstukken reageert met een hartje. Voormalige collega Mathias Vergels drukt z'n ongeloof uit. “What the fuck”, reageert hij.

