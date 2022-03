Voormalige Spaanse koning Juan Carlos beslist om in Abu Dhabi te blijven

Showbizz J.K. Rowling spreekt zich uit over wetgeving rond transgen­ders: “Dit brengt de zwakste vrouwen in gevaar”

J.K. Rowling heeft zich uitgesproken tegen de zogenaamde ‘Gender Recognition Reform Bill’ in Schotland. Het wetsvoorstel wil transgender-personen het recht geven om hun geslacht te veranderen op papier, zonder dat ze daarvoor psychologische of medische testen moeten ondergaan. “Dat brengt vrouwen in gevaar”, zo beweert Rowling.

7 maart