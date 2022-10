Voormalige ‘royal’ butler klapt uit de biecht over Kate Middleton: “Ze was niet zoals de anderen”

Grant Harrold was tewerkgesteld als de ‘royal’ butler van, de nu huidige koning, Charles van 2005 tot 2011 bij Highgrove. Hij maakte deel uit van het huishouden toen William en Kate nog een jong stel waren. In een gesprek met ‘The Mirror’ licht hij toe dat de huidige prinses van Wales, Kate Middleton, altijd al erg sympathiek is geweest en zich wist te onderscheiden van andere royals. “Ze was niet zoals de anderen. Wat ik zo leuk vond, was dat Kate, als vriendin en geen lid van de familie, tegen mij en de andere personeelsleden heel beleefd, vriendelijk en grappig was. Ze maakte erg veel grappen.”

Zijn werk zorgde ervoor dat hij de familiedynamiek van de koninklijke familie van heel dichtbij kon volgen, zo ook die van de ontluikende romance tussen Kate en William. “Ik was erbij toen Charles trouwde met de hertogin van Cornwall, ik was erbij toen de jongens naar de universiteit gingen én toen William en Kate begonnen daten.” Hij vervolgt dat hun relatie zeer normaal verliep: “Het was niet anders dan bij andere stellen. Wat best gek is om te zeggen als je erover nadenkt wie ze zijn, maar het was echt zo.”

Goede band

Grant bouwde een goede relatie met hen op. “Ik vind dat heel bijzonder, maar het lijkt me niet ongebruikelijk. In een privéwoning wordt er van je verwacht dat je met het gezin kan opschieten.” Dit was klaarblijkelijk het geval. “Het was altijd leuk en fijn dat ik het zo goed met hen kon vinden. Ik had de kans om voor William, Kate en prins Harry te zorgen en dat was leuk, omdat ik ze niet alleen tijdens mijn dienst leerde kennen, maar ook daarbuiten.”

