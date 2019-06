Exclusief voor abonnees Voormalige radiostem Michel Follet zondert zich steeds meer af door gehoorproblemen: “Geen enkele interesse meer in muziek” Redactie

14 juni 2019

06u00

Bron: Primo 0 Showbizz Op 30 mei was het precies 25 jaar geleden dat Michel Follet (59) geopereerd werd aan een brughoektumor in zijn hoofd. Na de operatie verloor hij volledig zijn gehoor aan de rechterkant en kreeg hij tinnitus en hyperacusis. “Ik leef sindsdien met een onophoudelijke zoem- en fluittoon in mijn hoofd”, zegt Michel. “Tinnitus is welbekend ondertussen. Maar die hyperacusis is voor mij de echte beproeving ”, vertelt hij in Primo.

We ontmoeten Michel Follet op de nieuwe werkvloer van JOE, de radiozender waar hij achter de schermen werkt. “Ik zorg voor de inhoudelijke invulling van programma’s en doe mixen. Naar het schijnt ben ik daar goed in. (lacht) Ik zou een aantal dingen perfect thuis kunnen doen, maar ik kom hier graag. Vooral om connectie te houden met de ploeg.”

En daar haal je genoeg voldoening uit?

O ja, ik amuseer me nog altijd. Kijk, een goeie radiomaker werkt voor tachtig procent achter de schermen en voor twintig procent in de ether. Die twintig procent is weggevallen, maar of je die tachtig procent nu doet voor jezelf of ten dienste van iemand anders, maakt weinig uit. Voor mij althans niet.

Je mist het presenteren niet?

