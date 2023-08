Voormalige huisvriendin van de Meilandjes brengt boek uit: “Na alle narigheid kreeg ik een ernstige depressie”

Caroline van Eeden was jarenlang de hartsvriendin van Martien Meiland, en was als dusdanig ook te zien in de eerste twee seizoenen van ‘Chateau Meiland’. Ze emigreerde in februari 2019 zelfs met de Meilandjes naar Frankrijk. Maar na twee seizoenen keerde ze terug naar Nederland “om tijd voor zichzelf te nemen.” De familie Meiland zelf weet haar vertrek aan een ruzie met dochter des huizes Maxime. Zo schreef Martien in zijn boek ‘Martien: Van burgemeesterszoontje tot kasteelheer’ dat Maxime haar ongenoegen had geuit over de stemmingswisselingen van Caroline, waarna die haar “een doos" zou hebben genoemd. Daarop zou Maxime een wijnglas naar Caroline gegooid hebben. “Ze zette haar nagels in mijn arm, ik heb er nog littekens van”, aldus Maxime. “Ik had bloed. Schrammen. En tot overmaat van ramp zei ze: ‘Ik ga helemaal nergens heen, ik blijf.’ Ik zeg: ‘Als jij nou niet meteen oprot, dan tyf ik al jouw spullen naar beneden. Maar jij gaat nú weg.’”