Voormalige ‘Deal or No Deal’-collega dient Meghan Markle van repliek: “De show bood ons zoveel kansen”

RoyaltyIn de recentste aflevering van haar podcast ‘Archetypes’ vertelt Meghan Markle (41) openhartig over haar tijd in de reeks ‘Deal or No Deal’. Ze doet daarover enkele opmerkelijke uitspraken . Zo voelde ze zich ‘gereduceerd tot een bimbo’. Hier is haar voormalige collega Claudia Jordan (49) het echter absoluut niet mee eens. Ze reageert op Instagram en geeft de hertogin van Sussex lik op stuk. “De show heeft ons nooit als bimbo’s behandeld”, klinkt het resoluut.

Zestien jaar geleden maakte Meghan Markle haar debuut in de reeks ‘Deal or No Deal’. In een nieuwe aflevering van haar podcast ‘Archetypes’ klapt ze uit de biecht over deze periode aan Paris Hilton (41). Ze hebben het over beauty en brains, maar Meghan vindt dat ze voornamelijk op dat eerste werd beoordeeld. “Ik stopte met die show, want ik was zoveel meer dan hoe ik werd neergezet. Ik vond het verschrikkelijk dat er enkel op mijn uiterlijk werd gefocust", vertelt ze. “Mijn personage had weinig inhoud. Het voelde alsof ik werd gereduceerd tot een bimbo.” Haar uitspraken doen heel wat stof opwaaien. Ook haar voormalige ‘Deal or No Deal’-co-ster Claudia Jordan voelt zich geneigd te reageren en voor gastheer Howie Mandel op te komen.

(Lees meer onder de foto)

Volledig scherm Meghan als koffermeisje in 'Deal Or No Deal' © GSN

Claudia’s reactie

Claudia reageert op Meghans uitspraken op Instagram. “Voor alle duidelijkheid, ja een modellenoptreden krijgen in een spelshow draait niet per se rond je intellect. Maar in elke show kozen de uitvoerende producenten steeds vijf modellen uit met de meest extraverte en leuke persoonlijkheden om hen microfoons te geven. Ze wisten dat zij degenen waren die goed zouden omgaan met de deelnemers.” Ze vervolgt: “En ‘Deal or No Deal’ heeft ons nooit als bimbo’s behandeld. Dankzij die show kregen we zoveel kansen. Ik heb erg genoten van deze ervaring. Het was een stap op de ladder waarop ik al 25 jaar ben gestegen, die al mijn rekeningen heeft betaald én die ertoe heeft geleid dat ik in heel wat shows, campagnes en magazines ben verschenen.” Jordan dook in 2009 zelfs op als co-host in de Miss Universe-verkiezing. “Niet slecht voor ‘een bimbo’.”

Jordan ziet haar publieke verklaring niet als een rechtstreeks aanval op de hertogin, integendeel. “Ik wil benadrukken dat ik Meghan niet aanval. De Heer weet dat ik deze vrouw al jaren verdedig in de media en dit altijd zal blijven doen. Maar ik wil geen misverstanden rond de werkomstandigheden op de set van ‘Deal or No Deal’. Ik wil vooral gastheer Howie Mandel beschermen, die niets dan vriendelijk en respectvol was voor ons allemaal.”

Volledig scherm Claudia Jordan in haar Instagramverhaal. © Instagram Claudia Jordan @claudiajordan

Volledig scherm Claudia Jordan in haar Instagramverhaal. © Instagram Claudia Jordan @claudiajordan

Volledig scherm Claudia Jordan in haar Instagramverhaal. © Instagram Claudia Jordan @claudiajordan

Volledig scherm Claudia Jordan in haar Instagramverhaal. © Instagram Claudia Jordan @claudiajordan

Bekijk ook:

Dit zei Meghan Markle tegen tiener bij Windsor Castle:

Lees ook: