Voormalig weerman Eddy De Mey neemt afscheid van zijn moeder

19u09

Bron: Eigen bericht 3 VTM

Voormalig weerman Eddy De Mey, die in 2007 zijn laatste weerpraatjes gaf op VTM, heeft afscheid moeten nemen van zijn moeder. Die is zopas op 93-jarige leeftijd overleden. Eddy deelde het nieuws zelf op zijn Facebookprofiel, maar gaf geen verdere verklaring over het overlijden van zijn moeder. De weerman was bij de commerciële zender aan de slag sinds de start. Daarna ging hij aan de slag als adviseur.