Voormalig UB40-zanger Terence ‘Astro’ Wilson (64) overleden

TV Verrassen­de trio’s en het afscheid van de topfavorie­te van Ingeborg: dit was de kwartfina­le van ‘K2 zoekt K3'

En toen waren ze nog met zes - vier meisjes en twee jongens. Julia, Celester, Amy, Diede, Remi en Luca zijn nog in de running om het nieuwe K3'tje te worden. Manou en topfavoriete Kato moesten in de derde studioshow het onderspit delven. De deelnemers stonden daarin voor het eerst als trio op het podium en kregen het gezelschap van onder meer Metejoor, Milow, Jaap Reesema en niemand minder dan James Blunt. In dit artikel zetten we alle optredens en hoogtepunten nog eens op een rijtje.

6 november