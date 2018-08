Voormalig tv-icoon Walter Capiau is ongeneeslijk ziek: "Hij is een vechter. Maar deze strijd zal hij verliezen" Redactie

00u00 7 Showbizz Het gaat niet goed met Walter Capiau (80). Vrienden die deze zomer met hem hadden afgesproken, kregen te horen dat zijn gezondheidstoestand dat niet meer toelaat. "Walter is een vechter, maar ik vrees dat hij deze strijd zal verliezen", zegt ex-collega en vriendin Margriet Hermans in 'Dag Allemaal'.

Sinds hij zes jaar geleden in opspraak kwam, vertoont voormalig tv-icoon Walter Capiau zich nog maar zelden in het openbaar. Deze zomer zou hij daar nog eens een uitzondering op maken om een avond met vrienden en voormalige collega's herinneringen op te halen aan de kust, waar de presentator sinds 2015 teruggetrokken leeft in Oostduinkerke. Voor het zover kon komen, kregen de genodigden te horen dat het samenzijn niet kon doorgaan. Walter Capiau is immers ongeneeslijk ziek, zo blijkt, en het gaat helemaal niet goed met hem. Een donderslag bij heldere hemel was de mededeling niet. Daarvoor had de frêle verschijning van Capiau op zijn verjaardagsfeest vorige winter zijn gasten te zeer getroffen.

Rechtop moppen tappen

"Ik had hem eerst zelfs niet herkend", zegt Bart Kaëll, die samen met Luc Appermont ook op het feestje was uitgenodigd.

"Walter was enorm vermagerd en verouderd. Ik had hem al jaren niet meer gezien, en ik herinnerde mij toch nog vooral de beelden van toen hij zelf nog aan het werk was. En nu stond daar een oud meneerke met een kostuum dat veel te groot was. Maar dat scheen hem niet zo te deren. Walter was in vorm die avond. Hij heeft de ganse tijd moppen verteld. Rechtstaand, zoals vroeger in 'HT&D'. Over zijn ziekte zei hij dat het niet zo goed ging en dat hij al een hele tijd in behandeling was, maar hij bleef optimistisch."

"Walter is heel, heel ziek", beaamt Margriet Hermans. "Hij vecht tegen een ongeneeslijke ziekte. Na het feestje heb ik enkele foto's van die avond gezien. Toen dacht ik: 'Oei oei', want hij zag er echt niet goed uit. (zucht) Ik vind dit echt zó erg. Walter is een vechter, maar ik vrees dat hij deze strijd zal verliezen."

Jarenlang was Walter Capiau één van 's lands populairste tv-presentators. Eerst bij de VRT en later bij VTM was hij het gezicht van legendarische programma's als 'Hoger Lager', 'Rad Van Fortuin', 'Walters Verjaardagsshow' en 'De Kinderacademie'. Zes jaar geleden was Capiau volop aan zijn comeback aan het werken - hij toerde met een zaalshow die 'Walters Mooiste Momenten Show' heette - toen hij plots in opspraak kwam.

Vlaanderen reageerde onthutst toen twee mannen in 'Dag Allemaal' vertelden dat ze als tieners waren aangerand door Capiau. Op het moment van de feiten waren zij 13 jaar, en was Walter hun scoutsleider van 24. Schoorvoetend gaf Capiau de feiten toe. Op de vraag of hij spijt had van het misbruik, antwoordde hij: "Veel... Ontzettend. Ik besef dat ik me heb bezondigd aan zeer erge feiten. Maar één ding wil ik duidelijk stellen: het is bij die periode gebleven, nadien is het nooit meer gebeurd."

Acht klachten

Capiau bood zijn excuses aan de slachtoffers aan en bestempelde zijn gedrag zelf als "onaanvaardbaar". Doordat de feiten verjaard waren, kwam het nooit tot een proces, ook al liepen er in totaal acht klachten binnen. Maar het uitgelekte schandaal betekende wel het onherroepelijke einde van Capiaus verdere showbizzplannen.