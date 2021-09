Voormalig topmodel Linda Evangelista (56) na jaren kluizenaarschap: “Ik werd verminkt door een afslankprocedure”

TV ‘Belgium’s Got Ta­lent’-ju­ry staat doodsang­sten uit tijdens motorstunt vol halsbreken­de toeren

22 september Op vrijdag zitten juryleden An Lemmens, Davy Parmentier, Ruth Beeckmans en Bart Peeters klaar voor een nieuwe lading acts in ‘Belgium’s Got Talent’. En die beloven deze week extra veel spektakel voor de jury: voor de eerste act komt trialbiker Emile (22) uit Brugge met gierende banden het podium opgereden. Hij verbaast iedereen met zijn zenuwslopende motorstunt, maar het wordt pas echt gevaarlijk wanneer hij de juryleden uitnodigt om hem te assisteren. Hij zal proberen om met zijn motorfiets over de vier juryleden tegelijk heen te springen zonder daarbij iemand te raken. Met knikkende knieën gaan An, Davy, Ruth en Bart het podium op. “Ik kan dit niet aan, ik heb zoveel schrik”, schreeuwt An. “We moeten blijven ademen!”, reageert Bart. Maar hoe loopt dit af?