Voormalig 'Thuis'-acteur Noureddine Farihi zit al anderhalve maand vast in Marokko: "Ik zie m'n zoontje enkel via WhatsApp"

30 april 2020

17u45

Bron: NB 0 Showbizz Acteur Noureddine Farihi (62), die jarenlang gestalte gaf aan Mo in ‘Thuis’, zit al anderhalve maand in lockdown in de Marokkaanse stad Casablanca. “Ik mis mijn gezin verschrikkelijk”, zegt de Antwerpenaar in Het Nieuwsblad. Z’n 9-jarige zoontje kan hij enkel via WhatsApp zien.

“Sinds 17 maart heb ik al drie keer vliegtickets naar België besteld en betaald, maar even vaak werden die geannuleerd”, vervolgt Farihi, die vast zit in het huis van z’n ouders. De situatie vreet aan de acteur, want hij zit zonder zijn gezin in Marokko en zijn afwezigheid duurt door de coronacrisis veel langer dan voorzien. “Ik mis hen verschrikkelijk. Mijn zoontje is nog maar 9 jaar. Ik heb hem al die tijd alleen maar via WhatsApp kunnen zien. Gelukkig hebben we dat nog, want anders zou het helemaal onhoudbaar zijn.”

De Belgische en de Marokkaanse regering waren het langs oneens over de repatriëring van hun onderdanen met de dubbele nationaliteit, maar intussen zijn de onderhandelingen in een stroomversnelling gekomen. “De Belgische ambassade heeft de mensen die terug naar huis willen gevraagd om zich te registreren op de site”, vertelt de Antwerpenaar. “Nu moet ik wachten op hun bericht. Ik heb al van anderen in mijn situatie gehoord dat ze morgen of overmorgen, op 1 of 2 mei, naar huis kunnen vertrekken. Ik heb voorlopig nog geen bericht gekregen, maar ik kan niet anders dan erop te vertrouwen dat ik mijn zoontje binnenkort opnieuw in de armen kan sluiten.”

