Voormalig ‘Thuis’-acteur Noureddine Farihi eindelijk terug thuis: “Maar zeker niet dankzij de Belgische overheid” Redactie

30 juni 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De rekbaarheid van zijn geduld is stevig op de proef gesteld, maar dankzij z’n dochter is voormalig ‘Thuis’-acteur Noureddine Farihi (63) eindelijk terug uit Marokko. Daar zat hij vast tijdens de lockdown. “Drie keer heb ik mij tevergeefs geregistreerd op een site van de Belgische ambassade”, zegt hij in Dag Allemaal.

Noureddine, die jarenlang Mo speelde in ‘Thuis’, vertrok begin maart naar familie in Casablanca. Hij zou er twee weken blijven, maar dat werden uiteindelijk drie maanden en een half. Door de coronacrisis konden niet alle Belgische Marokkanen gerepatrieerd worden. Nu is dat eindelijk gebeurd.

“Maar zeker niet dankzij de Belgische overheid”, aldus Noureddine in Dag Allemaal. “Ik heb mij drie keer geregistreerd op de site van de Belgische ambassade, maar mijn naam belandde nooit op welke lijst dan ook. Gelukkig was er mijn dochter Hakima. Zij kon het niet meer aanzien en heeft contact opgenomen met iemand van de Marokkaanse ambassade in Brussel. Zo heeft Hakima in één dag klaargespeeld wat de Belgische overheid in drie maanden niet gelukt is: mij thuis krijgen.”

In shock

“Ik was zo blij toen ik eindelijk mijn vriendin, mijn zoontje ­Anwar, mijn dochter en mijn kleinkind terugzag”, gaat ­Noureddine verder. “Ik heb hen zo hard gemist. We hebben wel veel contact gehad via WhatsApp, maar het deed zoveel deugd om hen nog eens goed vast te pakken. Ik had mijn zoontje niet op voorhand verteld dat ik eindelijk zou terugkomen, en toen ik ineens in de living stond was hij bijna in shock. In positieve zin uiteraard.”

Noureddine is net op tijd weer in België geraakt voor de ­opnamen van twee series, die binnenkort starten. “Een nieuwe tv-reeks voor VRT en RTBF die in Brussel wordt gedraaid, en een Franse Netflix-reeks”, zegt hij. “Na mijn rol in ‘Patser’ word ik opnieuw meer gevraagd voor acteeropdrachten, en dat kan ik alleen maar toejuichen. In augustus verschijnt ook een film over de oorlog tussen Jemen en Saoedi-Arabië waarvoor ik in Spanje, Luxemburg en Zwitserland heb gefilmd. Mijn acteercarrière staat weer helemaal op het juiste spoor, en ik ga er met volle goesting weer tegenaan.”

LEES OOK:

Ex-’Thuis’-acteur Noureddine Farihi zit al twee maanden vast in Marokko: “Straks krijg ik nog problemen met m’n hart”

Mo sterft in ‘Thuis’: acteur Noureddine Farihi voelt zich opgelucht