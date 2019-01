Voormalig ‘Mama’s Jasje’-lid Gunter Van Campenhout duikt op in ‘Blind Getrouwd’ DBJ

28 januari 2019

Een bekend gezicht dook gisteren op in de eerste aflevering van 'Blind Getrouwd'. Voormalig lid van Mama's Jasje Gunter Van Campenhout trad op als ceremoniemeester bij het huwelijk van Stijn en Joke.

Jarenlang vormde Gunter Van Campenhout samen met Peter De Laet ‘Mama’s Jasje’. De band was een begrip in de jaren 90, scoorde hits met nummers als ‘Zo ver weg’ en ‘Als de dag van toen’ en het duo verkocht meer dan 1,4 miljoen platen. Ondertussen ligt de tijd van muziek achter Van Campenhout, en is ‘de lange van Mama’s jasje’ schepen voor cultuur, evenementen, jeugd, communicatie en feestelijkheden in de gemeente Stekene. Sinds 2000 zit de voormalige muzikant er in de gemeenteraad voor N-VA.

In 2010 stapte van Campenhout uit Mama’s Jasje na een ruzie over geld. Van Campenhout leende zijn beste vriend Peter De Laet naar eigen zeggen geld om hem te ontlasten van financiële problemen, maar die lening werd nooit correct terugbetaald.