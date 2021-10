Voormalig K3-zangeres Kristel Verbeke waarschuwt Hanne en Marthe: “Een nieuw K3’tje inpassen is een uitdaging”

Elke zaterdagavond kan je bij VTM kijken naar de zoektocht naar het nieuwe K3’tje in ‘K2 zoekt K3'. Een trouwe kijkster is Kristel Verbeke, tot 2016 zelf nog lid van de meidengroep. “Natuurlijk volg ik K3 nog, dat is en blijft mijn kindje, hé”, zegt Kristel aan Story. “Samen met onze dochters kijken we elke zaterdag naar het programma. Ik ben heel benieuwd naar wie Klaasje zal opvolgen. Ik hoop vooral dat K3 in goede handen blijft. Maar door het feit dat Hanne en Marthe nog zoveel zin hebben om door te gaan, heb ik daar alle vertrouwen in. Ze weten wat K3 is. Dat zie je als ze op een podium staan.”