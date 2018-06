Voormalig 'Idool'-winnaar Dean krijgt rijverbod na dronken botsing TVR/SD

07 juni 2018

09u10 0 Showbizz Zanger Dean Delannoit (29) moet zijn wagen een maand aan de kant laten staan. De voormalige 'Idool'-winnaar werd door de rechter veroordeeld omdat hij met een glas te veel op een ander voertuig aanreed.

Delannoit was op 28 oktober vorig jaar aan het aanschuiven aan een rotonde in zijn thuisstad Geraardsbergen en had de remlichten van zijn voorganger niet gezien. Daardoor kwam het tot een lichte kop-staartaanrijding. De politie werd erbij gehaald en Dean moest een ademtest ondergaan. Daaruit bleek dat de zanger 0,92 promille alcohol in zijn bloed had. “Het klopt dat hij een 4-tal pintjes had gedronken”, gaf zijn advocaat toe. Politierechter Pieter De Meyer wees op het feit dat de zanger in het verleden al veroordeeld werd voor rijden onder invloed en gaf hem naast een maand rijverbod ook een boete van 1.400 euro.

Dean won in 2007 'Idool' en bracht in hetzelfde jaar zijn debuutsingle 'So Many Ways' uit, waarmee hij een grote hit scoorde in de Vlaamse hitlijsten. Tegenwoordig werkt Dean aan zijn solocarrière met Nederlandstalig repertoire. In 2017 vierde hij zijn tienjarig artiestenjubileum.