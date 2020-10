Voormalig Clouseau-lid en manager Bob Savenberg verloor twintig jaar geleden zijn vader: “Pas nu ben ik die klap helemaal te boven”

Die nieuwe wending heeft Savenberg aan zijn dochter te danken. “Jade is dertien jaar oud en heeft de glorieperiode van Clouseau niet meegemaakt”, aldus Bob in Primo. “Of beter gezegd: mijn Clouseau-periode achter de drums, want Koen en Kris zijn nog altijd goed bezig. Toen ze geboren werd, beslisten we dat ze de naam van haar moeder zou dragen, Van De Velde. Vandaar dat in haar vriendenkring en op school niet meteen de link met mij werd gelegd. Het kwam bij ons thuis ook zelden of nooit ter sprake. Er hangen geen gouden platen aan de muur en ik heb geen plakboeken vol artikels uit die tijd op het salontafeltje liggen. Tot iemand haar erop heeft gewezen, denk ik, en ze me op een dag vroeg wat ik eigenlijk bij Clouseau had gedaan. Dat was ten tijde van de lockdown.”