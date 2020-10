Voorlopig geen comeback voor Neveneffecten: “Brunchen in het weekend, dat doen we” SDE

05 oktober 2020

23u09

Bron: VIER 0 Showbizz Zo'n tien jaar geleden waren Jelle De Beule, Lieven Scheire, Koen de Poorter en Jonas Geirnaert - aka Neveneffecten - voor het laatst te zien op tv. Een comeback zit er voorlopig niet in, verklapte Scheire in ‘Gert Late Night’. Gelukkig is er De Beule met een nieuw tv-programma.

Het comedy-collectief Neveneffecten maakte jarenlang het mooie weer op het toneel en op tv, met onder meer het gesmaakte programma ‘Basta’. Maar een comeback zit er voorlopig niet in, gaf Lieven Scheire toe in ‘Gert Late Night’. “We zien elkaar vaak, hoor", vertelde hij. “Ik woon bijvoorbeeld naast Jonas, we zijn buren. We hebben ook alle vier kinderen en zitten vaak bij elkaar terwijl de kinderen in de tuin spelen. Brunchen in het weekend, dat doen we dus vooral."

Wie Neveneffecten mist, kan vanaf 13 oktober bij VIER terecht voor ‘De Anderhalve Meter Show’, een programma van Jelle De Beule, Koen De Poorter en Rik Verheye. Jelle kwam tekst en uitleg geven in ‘Gert Late Night’. “Lieven mocht wel meedoen, maar ik heb zestig keer gebeld en kreeg telkens voicemail", lachte hij. “Nee, hij heeft het gewoon druk."

De titel van het programma doet misschien anders vermoeden, maar volgens Jelle heeft het weinig te maken met corona. “Eigenlijk hebben we gewoon sketches gemaakt waarbij de acteurs anderhalve meter van elkaar staan", legde hij uit. “Verder is het de gewone bullshit die je van ons gewoon bent", lachte hij. De reeks werd al in juli opgenomen. “We waren dus een beetje aan het hopen op een tweede golf", grapte Jelle. “Nee, helaas blijft het wel actueel." En hij kan in ieder geval nog verder op de actualiteit inspelen: “Naar oude Woestijnvis-gewoonte schrijven we de show en nemen we op terwijl het al wordt uitgezonden."