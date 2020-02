Voorbij het hoogtepunt: Dennis Black Magic gaat op pensioen LOV

25 februari 2020

08u11 0 Showbizz Dennis Burkas (45), beter bekend als Dennis Black Magic, stopt met het maken van porno na een carrière van 25 jaar. Binnenkort zal er nog een biografie verschijnen, maar daarna wil hij uit de spotlights verdwijnen. De doodsteek? De opkomst van online platforms.

Dennis Black Magic, traditioneel in het zwart gekleed met typerend brilletje, stond bekend als de pornokoning van België. Die tijd is voorbij. “Ik kan de beste films maken, maar door de huidige markt worden die niet verkocht. Dat toegeven, is het moeilijkste dat ik ooit heb moeten toegeven”, vertelt hij aan TV Limburg. “De markt verkoopt niet meer. Er zijn fenomenen op het internet, zoals Onlyfans, met miljoenen klanten.” Op dat platform kan iedereen zelf filmpjes maken en verkopen, zonder tussenkomst van een producent. De doodsteek voor het businessmodel van Dennis.

Zillion

Wel werkt Dennis nog aan de ‘Zillion’-film, waarvoor hij met Matteo Simoni aan het script werkt, die ook in de huid van Black Magic zal kruipen. De film van ‘D’Ardennen’-regisseur Robin Pront, kreeg een premie van het Vlaams Audiovisueel Fonds. De opnames gaan dit jaar van start. De film draait rond de Antwerpse megadiscotheek Zillion. Die opende de deuren in 1997, bestond amper vijf jaar maar eigenaar Frank Verstraeten bouwde de discotheek uit tot een mythe, niet in het minst door de sfeer van schandalen, kleurrijke figuren, mooie vrouwen, technologische hoogstandjes, drank en drugs.

De reeks die ‘The Sky Is The Limit’-maker Peter Boeckx maakte rond Black Magic, komt er blijkbaar niet meer. Daarin zou naar eigen zeggen een inkijk geven in de glitter en glamour van de internationale pornowereld. “Porno is populairder dan ooit”, aldus Dennis. “Praktisch iedereen kijkt ernaar, maar de makers... daar moet niemand van weten. Maar wees gerust, het wordt geen pornoshow. Bepaalde zaken kunnen nu eenmaal niet ­getoond worden op televisie.”

Dennis is sinds september vorig jaar weer op vrije voeten. Hij zat sinds maart 2018 in de gevangenis nadat hij veroordeeld werd voor zedenfeiten.