Voor Wim Helsen is humor overal: "Als dingen mij irriteren, denk ik: daar kan ik iets mee”

Heeft hij ons toch om de (dieren)tuin geleid zeker, die dekselse Wim Helsen. Afspraak voor het interview over zijn zesde voorstelling ‘Niet mijn apen, niet mijn circus’ in de Antwerpse Zoo, zo stellen we voor, aan de apenkooi uiteraard. Blijkt bij nadere studie van de show dat er met geen woord wordt gerept over circussen en apen. Het is één van de lessen die Helsen gul in het rond strooit: niet zomaar van iets (het woord apen in een titel) een verhaal maken. “Het gebeurt vaak dat we onszelf een verhaal vertellen waarin we dan geloven en ernaar gaan handelen. Da’s toch absurd?”