Voor wie er na 'Avengers: Infinity War' maar niet genoeg van krijgt: dit zijn alle heldenfilms die je tot 2020 mag verwachten TC

07 mei 2018

14u30 0 Showbizz 'Avengers: Infinity War' is goed bezig records te breken. De film bracht al meer dan een miljard dollar op aan de box office. Reden genoeg voor Hollywood om volop te blijven inzetten op superhelden. En dus kunnen de fans zich de komende jaren verheugen op nog een hele reeks van dit soort films. Welke helden en wanneer die in de bioscoop opduiken? Wij lijsten het voor je op.

Deadpool 2

Vanaf 16 mei duikt de grappigste en meest vuilgebekte superheld weer op in de zalen. Deadpool bindt de strijd aan met slechterik Cable en stelt een team samen om die taak tot een goed einde te brengen. Zijn eigen 'Avengers', zowaar.

Ant-Man and the Wasp

Ant-Man dook niet op in 'Avengers: Infinity War' en dat had een reden. Hij was te druk bezig met zijn nieuwe, charmante, gezelschap: The Wasp. Samen hadden ze de handen vol met eigen problemen op te lossen, waardoor ze hun maatjes niet konden helpen. Maar (spoiler alert!) beide helden zouden wel in 'Avengers 4' opduiken. 'Ant-Man and the Wesp' draait vanaf 18 juli bij ons in de zalen.

Venom

Moet je die nu eng of belachelijk vinden? Dat is de vraag die velen zich stellen sinds de eerste beelden van 'Venom' getoond werden. De bad guy die eerder al opdook in de 'Spider-Man'-films krijgt nu zijn eigen avontuur en zal vertolkt worden door topacteur Tom Hardy. De film zou veel donkerder en ernstiger moeten worden dan de andere Marvel-films. Of dat ook echt lukt met dit masker zie je vanaf 3 oktober.

Aquaman

Aquaman leerden we kennen toen Batman een team samenstelde in de recente film 'Justice League', zo'n beetje de DC-Comics tegenhanger van Marvels 'Avengers'. De koning van Atlantis krijgt nu ook zijn eigen film. Vanaf 19 december in de zalen.

Hellboy

'Hellboy' passeerde al eens in 2004 in de bioscoop, maar de franchise krijgt nu een reboot. Met 'Stranger Things'-acteur David Harbour in de rol van de rode demoon en Ian McShane in de rol van zijn pleegvader. Vanaf 9 januari 2019.

Glass

Bruce Willis keert terug als de doordeweekse beveiligingsagent David Dunn die over superkrachten beschikt. We zagen hem eerder in die rol in 'Unbreakable', de film van M.Night Shyamalan. In deze sequel duikt ook Samuel L. Jackson weer op als massamoordenaar Elijah Price. Vanaf 16 januari 2019.

Dark Phoenix

De 12de 'X-Men'-film draait rond Jean Grey (Sophie Turner) die haar krachten niet meer onder controle heeft en zo voor flink wat herrie zorgt. Geduld oefenen tot 13 februari 2019.

Captain Marvel

De eerste Marvel-film die volledig rond een vrouwelijke heldin draait. En wat voor één! Captain Marvel is de machtigste held van allemaal. Dit verhaal speelt zich in de jaren '90 af zodat we ook een jonge Nick Fury (Samuel L. Jackson) tegen het lijf lopen. Captain Marvel zou na deze film ook in andere Marvel-films gaan opduiken. Om het boeltje na 'Infinity War' op te lossen, bijvoorbeeld. 'Captain Marvel' zie je vanaf 6 maart 2019.

Shazam!

Een gloednieuwe held, zowaar. Deze film vertelt het verhaal van een 14-jarige weesjongen, Asher Angel, die in een volwassen superheld kan veranderen door het woord 'Shazam' te brullen. Hij doet dat vanaf 3 april 2019 in de bioscopen.

Avengers 4

Het vervolg op 'Infinity War' heeft nog geen officiële titel. Maar hij is wel al klaar, aangezien hij tegelijk met die eerste film werd opgenomen. Het is nog tot 1 mei 2019 wachten voor we weten hoe en of Thanos wel verslagen kan worden.

Spider-Man 2

Ook de jongste en geestigste Avenger krijgt opnieuw een aparte film. De opvolger van 'Spider-Man: Homecoming' heeft nog geen officiële titel, maar wordt deze zomer opgenomen. Naast Tom Holland (volgens fans de beste Spiderman ooit) speelt ook Zendaya opnieuw mee. Vermoedelijke releasedatum: ergens in juli 2019.

The New Mutants

Deze spin-off van de 'X-Men'-films wordt een mix tussen actie en horror. De film vertelt het verhaal van een groepje jonge mutanten die opgesloten zitten in een geheime instelling. Onder andere 'Game of Thrones'-ster Maisie Williams speelt een van de hoofdrollen. Vanaf 1 augustus 2019.

Wonder Woman 2

'Wonder Woman' was een fel bejubeld succes en dus komt er een tweede film over de machtigste heldin uit het DC-universum. Gal Gadot mag weer met het zwaard zwiepen vanaf 30 oktober 2019.

The Crown Reborn

Er zou een vloek rusten over 'The Crow'. Eentje die er bijvoorbeeld voor zorgde dat hoofdrolspeler Brandon Lee om het leven kwam bij het filmen van die eerste film. Maar nu komt er toch een remake. Jason Momoa is alvast niet bang om in de huid te kruipen van de wat enge held. Vanaf 6 november 2019.

X-Force

We schreven al dat Deadpool zijn eigen versie van het 'Avengers'-clubje samenstelde. In deze film draait het allemaal om zijn verzameling helden die hij 'X-Force' doopte. Of dit de officiële titel wordt is nog niet bevestigd. Wel dat de film in december 2019 in de zalen moet komen.

Guardians of the Galaxy vol. 3

Ook de Guardians zijn een succesnummer in de Marvel-stal en dus komt er derde film. Wat een opluchting moet zijn voor de fans die 'Infinity War' zopas achter de kiezen hebben. Deze 'Guardians of the Galaxy' komt begin 2020 in de zalen.