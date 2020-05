Voor pluimveehouder Frits komt ‘Boer zkt Vrouw’ als geroepen: “In de liefde zal ik zelf nooit de eerste stap zetten”

Showbizz

“Ik ben al twee jaar single en wil er nu volledig voor gaan”, zegt Frits (23) in Dag Allemaal. Dan is een liefdesduwtje in de rug via ‘Boer zkt Vrouw’ zeker welkom. Samen met deze pluimveehouder, die enkele jaren geleden bijna verlamd raakte na een kwalijke val, vatten nog vijf landbouwers - onder wie voor het eerst ook een homo - de speurtocht naar een partner aan.