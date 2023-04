“Voor mij is het goed geweest! Salut!”: boer Jef en Bente beleven pijnlijke liefdesbreuk (+ zo verging het de andere boeren)

TVLiefde kan keihard zijn. Dat ervaarden boer Jef en zijn uitgekozen Bente in de laatste aflevering van ‘Boer zkt Vrouw’. Voor het oog van de camera probeerden ze de oorzaak van hun stukgelopen relatie uit te praten, maar dat draaide op niets uit. Het vijftiende seizoen van ‘Boer zkt vrouw’ draaide qua romantiek sowieso op een sisser uit, want geen enkele van de vijf boeren vond via het programma de liefde. Al hebben er twee ook een nieuwe relatie.

Het was een stukje onversneden liefdesverdriet in de reünieaflevering van ‘Boer zkt vrouw’. Daarin kwamen alle vijf boeren samen om terug te blikken op hun avontuur, maar ook hun vijf ultieme dates kwamen langs. Boer Jef vertelde dat hij na de opnames een tijdlang een relatie had met Bente, maar dat die intussen was afgelopen. Daar waren een aantal redenen voor. “Ze zei me vaak af”, begon Jef. “Bente is heel sociaal en liet me vaak zitten voor vrienden. Ze sprak ook met andere jongens af om naar de cinema te gaan. Ik voelde haar wegglippen.”

Bente, die na de opnames heel vaak op boerderij bleef slapen, vertelde dan weer dat Jef een opmerking gemaakt had over haar gewicht die haar onzeker maakte. Jef vond het “een beetje een oplichting” dat Bente in de zomer als een “schoon vrouwtje” aankwam, maar ondertussen toch wat kilo’s was bijgekomen. Ze besloot daarop “voor zichzelf te kiezen en niet voor de relatie”.

Toen de twee uit elkaar waren, zag Jef ook nog eens hoe Bente op een fuif kuste met een andere jongen. Het betekende de definitieve einde van de relatie voor de veeboer. Maar wanneer de twee in het programma - apart geïnterviewd - over elkaar vertelden, kregen ze tranen in de ogen. Want beiden vonden ze het jammer hoe het gelopen is. “Ik mis hem soms nog, hij is zo’n goeie jongen”, zegt Bente. En ook Jef was duidelijk nog niet over de breuk. “Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan Bente denk”, vertelt hij.

Volledig scherm Bente en Jef besloten uiteindelijk uit elkaar te gaan in 'Boer zkt Vrouw' © VTM

En toen werden de twee dus samengezet. Met knikkende knieën en “een hartslag van 200" betraden de twee de ruimte. Jef verwachtte excuses, Bente vond niet dat ze zich moest excuseren. Want ‘We were on a break’, weet je wel. De spanning gierde door de lucht. Sputterend kwamen de eerste woorden eruit. Bente excuseerde zich uiteindelijk toch. Maar vertelde dat ze daar niet eerder de kans voor had omdat Jef haar meteen na die fuif op alle mogelijke kanalen had geblokkeerd. Jef had er geen oren naar. “Ik had nog een lijn open gehouden”, zei hij. “Maar voor mij is het goed geweest. Salut!” En zo vertrok de boer, want hij had schrik dat het gesprek voor de camera’s echt ging ontaarden in ruzie. Een triest einde aan de romance, waar volgens Jef “geen vriendschap uit zal komen.”

Raphaël: “We kijken samen wat er nog komt”

Volledig scherm Hoefsmid Raphaël en Jasha zijn nog niet uit over hun toekomst. © VTM

En ook voor de andere boeren draaide hun deelname op bitter weinig uit. Hoefsmid Raphaël, die al na enkele weken alleen met Jasha overbleef toen twee andere meisjes met ruzie van zijn erf trokken, vond de liefde niet. Zijn band met Jasha begon voortvarend, maar toen Raphaël vervolgens drie weken naar Zuid-Afrika vertrok en in die periode niets van zich liet horen, kreeg Jasha twijfels. “De eerste weken sprak hij van trouwen en kinderen, maar opeens was hij er niet meer toen ik hem nodig had”, aldus Jasha. Ze besloot niet verder te gaan, al horen de twee elkaar nog regelmatig en is een positief einde niet uitgesloten. “We kijken samen wat er nog komt”, besloot Raphaël. En Jasha: “Ik zeg niet dat de gevoelens niet kunnen terugkomen.”

Cathy: “Hart had voor de opnames al een sprongetje gemaakt”

Volledig scherm Boerin Cathy vond de liefde, maar niet via het programma © VTM

Boerin Cathy speelde dan weer op de verrassing. Dat het niets werd met de West-Vlaming Kenny was dat niet, wel dat ze vertelde dat ze een week voor de opnames haar grote liefde had gevonden. “Op dat moment wist ik niet dat het de ware was en dus heb ik ook met een heel open blik deelgenomen aan het programma”, zegt Cathy. “Ik heb Wes (haar nieuwe vriend) zelfs voorgesteld zich in te schrijven. ‘Boer zkt Vrouw’ heeft me een duwtje in de rug gegeven, maar mijn hart had dus voor de opnames al een sprongetje gemaakt.”

Stef: “Ik ben smoorverliefd”

Volledig scherm Stef blik terug op 'Boer zkt Vrouw' © VTM

Ook Stef verloor zijn hart intussen aan een ander. Op een fuif ontmoette hij, na de opnames, Marie, die hem dolgelukkig maakt. “Het puzzeltje past in elkaar”, zegt hij. “Ik ben smoorverliefd.” De Lierse veeboer kwam ook terug op zijn avontuur met Leen, de boerendochter die hij na een one night stand op het ultieme romantisch weekend de bons gaf. De twee horen elkaar nog regelmatig en werden “goeie vrienden.”

Kevin: “Ik ben geen jojo”

Volledig scherm Kevin liet Jana vallen. © DPG Media

Tot slot is er de Damse frambozenboer Kevin. Tegen zijn verstand en het advies van zijn moeder in, koos hij Jana als ultieme date. Maar al tijdens hun romantische trip maakten ze de hele tijd ruzie. Na dat weekendje in Gouda verbrak Kevin alle contact met het meisje. Zij was dan ook naar het reüniemoment gekomen om verhaal te halen waarom hij nooit antwoordde op haar berichtjes. “Op de boerderij wilde je me, op het romantisch weekend niet, en daarna terug wel. Ik ben geen jojo”, legde Kevin haar uit.

Geen van de vijf boeren vonden dus de liefde in dit vijftiende seizoen. Een schril contrast met het vorige, toen alle boeren een partner vonden.

