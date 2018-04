Voor het eerst reageert een 'House of Cards'-collega op het vertrek van Kevin Spacey: "Het was hartverscheurend" TC

11u06 0 Showbizz Nadat duidelijk werd dat topacteur Kevin Spacey zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, werd zijn personage Frank Underwood uit de succesreeks 'House Of Cards' geschreven. Nu reageert een van zijn ex-collega's voor het eerst op zijn vertrek.

Kevin Spacey maakte zich schuldig aan seksuele intimidatie tegenover jongere mannelijke collega's. Daardoor werd hij door Hollywood uitgespuwd én werd hij ook door Netflix op de keien gezet. Zijn Frank Underwood mocht dan de centrale figuur zijn in de topreeks 'House Of Cards', voortaan zou de serie het zonder hem doen. Hoewel fans nog altijd twijfelen of die ingreep wel zal werken, koos de producent er resoluut voor om de laatste acht afleveringen van seizoen zes helemaal rond Claire Underwood (Franks vrouw, vertolkt door Robin Wright) te laten draaien. Over het vertrek van Kevin werd evenwel nooit met een woord gerept door de cast en crew van 'House of Cards'. Tot nu. Acteur Michael Kelly geeft in een interview toe dat hij het erg moeilijk had met het vertrek van Spacey.

"Dankbaar"

Michael Kelly, die de rol van chief of staff Doug Stamper speelt, noemt het vertrek van zijn collega een hartverscheurende ervaring. "Ik was helemaal uit mijn comfort zone", zegt hij. "Ik bracht elke dag tijd door met die man en dat werkte altijd goed. Het voelde vertrouwd aan. Na zijn vertrek kampte ik dan ook met een ontzettend vreemd gevoel. Ik kan het eigenlijk moeilijk in woorden omvatten. Het was alsof ik plots in een compleet andere wereld vertoefde. Het was die eerste dagen echt hartverscheurend om te moeten vaststellen dat hij er niet meer was. Ik moest die eerste dagen een miljoen verschillende emoties doorstaan. Het was erg verwarrend. Daarom kon ik er in het begin ook moeilijk over praten." Michael geeft wel aan dat hij nooit nog contact heeft gehad met Kevin Spacey. "Ook dat is heel raar. De ene dag is iemand een vaste waarde in je leven, de andere dag is die van de aardbol verdwenen. Ik moet het nog steeds verwerken. Daarom wil ik ook geen mening geven over wat er met hem gebeurd is. Het is voor mezelf nog niet helemaal duidelijk wat ik er over moet denken." Wel zegt hij Kevin dankbaar te zijn. "Ik heb ontzettend veel van hem geleerd in de voorbije zes jaar. Ik heb de beste acteerlessen gekregen die je maar kan denken, gewoon door met hem samen te werken."