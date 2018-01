Voor het eerst op Instagram: de babybuik van John Stamos' verloofde EVDB

21 januari 2018

11u20 0 Showbizz John 'Uncle Jesse' Stamos (54) wordt vader. Zijn verloofde Caitlin McHugh (33) heeft voor het eerst een foto van haar babybuik gedeeld via Instagram.

Model en actrice Caitlin McHugh en acteur John Stamos kondigden in december aan dat ze ouders worden. "De blik op Johns gezicht toen ik hem vertelde dat we zwanger waren, die was onschatbaar! Het was de blik van een man die een familie wou, maar niet zeker was of dat nog zou gebeuren voor hem. Nu gaat het gebeuren!", vertelde McHugh aan People.

Nu heeft McHugh voor het eerst een foto gedeeld van haar babybuik. Nadat hij te horen kreeg dat zijn vriendin zwanger was, vroeg de Full House-acteur, die we allemaal kennen als Uncle Jesse, haar ten huwelijk.

Good morning baby of mine ☀️ Enjoying our #babymoon at @miraval_arizona #babybump debut 📷 @johnstamos Een foto die is geplaatst door null (@caitlinskybound) op 20 jan 2018 om 16:51 CET