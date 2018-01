Voor het eerst in 52 jaar: Paul Severs annuleert 5 concerten na medische waarschuwing Redactie

Bron: HL 15 Showbizz Voor het eerst in zijn carrière heeft zanger Paul Severs concerten moeten annuleren. Het kon niet anders. De zanger was zijn stem kwijt, sliep niet meer van de brandende pijn in zijn keel en werd opgenomen in het ziekenhuis.

Het onverwachte succes van ‘Ave Maria, ik bid tot jou’ deed Paul extra uitkijken naar eindjaar. Zijn kerstsingle leverde niet alleen 270.000 videoviews op, maar ook heel wat concerten. Helaas, het liep anders dan de artiest had gehoopt, want hij moest het podium verruilen voor een ziekenhuisbed.

‘Ik heb er nog altijd hartzeer van dat ik vijf optredens heb moeten annuleren’, zucht Paul. ‘Want het is niet mijn gewoonte om mijn fans in de steek te laten. Het was de eerste keer in mijn 52-jarige carrière. Maar ja, de dokters hadden mij nu eenmaal uitdrukkelijk verboden nog op te treden en schreven me complete rust voor.’

Ondertussen heb je het ziekenhuis gelukkig weer mogen verlaten. Wat was er precies aan de hand?

Eigenlijk kampte ik met twee problemen: oververmoeidheid en een lekkende maagklep. Het ene heeft het andere doen escaleren. Ik voelde me de laatste weken vermoeider dan anders, maar tilde daar niet zwaar aan omdat ik dacht dat het gewoon mijn leeftijd was.

Dit jaar word je 70.

Maar dat hield me niet tegen om nog 250 keer per jaar op te treden. Weinig artiesten doen me dat na. Omdat ik wil dat alles perfect verloopt, bleven dat toch 250 stressmomenten. En dat kroop op den duur in de kleren.

Leed jouw stem er ook onder?

Ja, want ik kreeg ook nog eens last van slijmvorming, waardoor ik hees begon te zingen. Bij een medische controle werd echter niks gevonden. Ondertussen voelde ik wel steeds vaker een brandende pijn in mijn keel. Pas toen ik mijn stem kwijt was en niet meer kon slapen van de pijnscheuten, besefte ik dat er iets serieus mis was met mij.

Was je vrouw bezorgd?

Paulette was er helemaal niet gerust in. Daarom wilden we allebei een complete check-up en heb ik me laten opnemen in het ziekenhuis. Gelukkig bleken mijn hart, longen en stembanden in orde. Maar mijn maag niet. Volgens de dokter sloot mijn maagklep niet meer goed af, waardoor er maagzuur in mijn keel terechtkwam. Vooral wanneer ik neerlag.

Kon daar iets aan gedaan worden?

Gelukkig wel! De maagklachten en stemproblemen zijn al sterk verminderd. Ik neem medicatie, moet meer bewegen en volg een aangepast dieet. Als mijn lichaam goed blijft reageren, kan ik die pillen afbouwen. Anders zal ik ze voor de rest van mijn leven moeten slikken. Vervelend, maar soit. Deze week breng ik een nieuwe single uit en begin februari ga ik opnieuw optreden.

Mag je tot dan niet meer zingen?

Het is gewoon niet slim nu. Ik moet de rust en de pillen de kans geven hun werk te doen. En dan ben ik er zeker van dat ik binnenkort weer als een nachtegaal klink. (lacht)

Heb je dan nog meer optredens moeten afzeggen?

Gelukkig niet! De timing kon niet beter zijn, want ik heb nooit optredens in januari. Ik kan dus perfect recupereren. Ik slaap veel en vóel hoe mijn lichaam en stem daar deugd van hebben. De fans moeten echt niet bang zijn: het komt allemaal goed.

Je hebt wel een flinke waarschuwing gekregen, niet?

En ik ga dus luisteren naar de raad van de dokter. Ik neem me al vijf jaar voor om af te bouwen, maar nu ga ik het ook echt doen. Dus dit jaar zal ik maar 120 keer optreden.

Dat is ruim de helft minder.

Voilà. Ik moet. Anders is het binnenkort misschien helemaal gedaan. Ik zal dus meer ‘nee’ moeten leren zeggen. Ik weet nu al dat dat moeilijk wordt, want ik hou van mijn vak, het succes en mijn publiek. Maar het móet.