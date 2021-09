Voor het eerst homokoppel in Amerikaanse versie van ‘Dancing With The Stars’

Joelle Joannie Siwa is nog maar achttien jaar, maar heeft nu al meer dan dertig miljoen volgers op TikTok en meer dan tien miljoen volgers op Instagram. De Amerikaanse tiener is een polyvalente duizendpoot, want ze is danseres, zangeres, actrice én YouTuber. Het meisje kwam eerder dit jaar uit de kast toen ze op TikTok een filmpje plaatste waarin ze meezong met het nummer ‘Born This Way’ van Lady Gaga. Amper een half jaar na haar coming out mag ze met een vrouw deelnemen aan ‘Dancing With The Stars’.