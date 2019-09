Voor elk wat wils: Neville uit ‘Harry Potter’ en Doc uit ‘Back to the Future’ komen naar België KD

06u48 3 Showbizz ‘Back to the Future’-acteur Christopher Lloyd (80), die wereldberoemd werd als Doc, komt naar België. De tachtiger is te gast op FACTS, het evenement dat op 19 en 20 oktober in Gent plaatsvindt. Ook heel wat andere wereldberoemde acteurs, waaronder ‘Harry Potter’-acteur Matthew Lewis lieten zich strikken voor de populaire beurs.

Naast Christopher zullen ook ‘Game of Thrones’-acteur Kristofer Hivju (Tormund), ‘Harry Potter’-ster Matthew Lewis (Neville) en ‘Gossip Girl’-actrice Willa Holland (Agnes) aanwezig zijn op het evenement. Wie met Willa op de foto wil, betaalt 45 euro. Voor een selfie of een handtekening betaal je vijf euro minder. Bij Kristofer kost alles hetzelfde: 50 euro voor een handtekening, foto of selfie. Matthew Lewis vraagt dan weer 50 euro voor een handtekening en 60 euro voor een foto. De prijzen voor Christopher Lloyd zijn nog niet bekend. Tickets zijn te koop op de website van FACTS.