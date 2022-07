Voor deze vriendengroep is Tomorrowland 2022 zeer emotioneel: “Eerste keer zonder onze overleden vriend en vriendin”

Maar uit Ierland en uit Brazilië kwam slecht nieuws. “Lory was de gangmaker van deze groep”, lacht Milan. “Maar drie weken na de laatste editie van dit festival kreeg hij een hartaanval in zijn slaap. Hij was 48.” Ook de Braziliaanse Rachel staat op de foto. “Een tragisch verhaal”, aldus Milan. “Rachel was een goede vriendin en is bij een bezoek aan een waterval uitgeleden en heeft het niet gehaald. Dit festival is een ergens ook een eerbetoon aan hen. Het is de basis van onze vriendschap. Zonder Tomorrowland hadden we elkaar nooit gekend. Nu zijn ze er voor het eerst niet bij en dat is anders. Maar Lory zou écht kwaad geweest zijn, mochten we hier nu niet staan.”