Voor deze BV’s en celebs staat er geen houdbaarheidsdatum op hun relatie

20 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz ‘Eerste liefde, mooiste liefde’, zong Dana Winner al. Jeugdliefdes die de tand des tijds doorstaan, spreken tot de verbeelding, al is de realiteit niet altijd even romantisch. En bestaat er zeker niet zoiets als een succesrecept met slaag-garantie.

Koen Crucke & Jan Gheysens

“Merci, lieve Jan, voor dit prachtige leven met jou”. Met dit bericht op Instagram bedankte Koen Crucke onlangs zijn partner Jan Gheysens voor het feit dat ze elkaar vijftig jaar geleden, op 21 oktober om precies te zijn, leerden kennen. Koen was toen net 17 en kreeg als jongste solist van het huis een contract voor koor en kleine rollen bij de Opera van Gent. Jan, destijds toneelmeester bij het NTG, werd zijn manager en partner, en vijftien jaar geleden trouwden ze ook. Zoals in elke relatie ging ook het levenspad van Jan en Koen niet altijd over rozen en werd hun band meermaals op de proef gesteld. Zoals tien jaar geleden, toen Jan te horen kreeg dat hij keelkanker had en zo snel mogelijk geopereerd moest worden. Koen en Jan hebben bovendien altijd een open relatie gehad, met ruimte voor andere mannen. Dat heeft hun verbintenis echter nooit in woelig vaarwater gebracht, zo vertelde Koen eerder. “We hebben elkaar altijd vrijheid gegeven. Ik heb avontuurtjes gehad die ik altijd meteen opbiechtte, en Jan zag die telkens door de vingers. Na zo’n avontuurtje heb je opnieuw vlinders in de buik, ook voor je eigen partner. Dat maakte het weer spannend. Jan is daar ook altijd heel geduldig en verstandig mee omgesprongen. Maar Jan is de liefde van mijn leven, altijd geweest, en dat zal hij altijd blijven. De anderen kwamen altijd op de tweede plaats.”

Meryl Streep en Don Gummer

Meryl Streep en Don Gummer delen inmiddels al 41 jaar het huwelijksbed. Ze leerden elkaar kennen toen haar vriendje John Cazale begin 1978 aan longkanker overleed en Meryl uit het gezamenlijke appartement werd gezet. Don, een vriend van haar broer, hielp bij de verhuis en de twee leerden elkaar beter kennen. De vonk sprong over, en in september 1978 trouwden Meryl en Don, een drie jaar oudere beeldhouwer. “Don heeft me alles gegeven wat ik waardevol vind in het leven”, bedankte ze hem tijdens een Oscar-speech in 2012.

Ozzy & Sharon Osbourne

Het huwelijksbootje van Ozzy en Sharon Osbourne heeft er niet bepaald een rimpelloze tocht op zitten. Overspel, kanker en tal van verslavingen slaagden er niet in het bootje op de klippen te doen lopen. Ze trouwden al 36 jaar geleden, gingen ook even uit elkaar en hernieuwden twee jaar geleden hun huwelijksgeloften. De rocker sloeg toen een publiek mea culpa. “Zonder Sharon ben ik niets”, zei hij. “Ik hou van haar. Met dat overspel heb ik een enorme fout gemaakt, maar ik kan oprecht zeggen dat ik van niemand anders heb gehouden dan van mijn vrouw.”

Lisa del Bo & Joske

Zangeres Lisa del Bo (58) werd als tiener smoorverliefd op Joske toen ze elkaar voor het eerst zagen op een bal. Toen hij in Antwerpen ging studeren verloren ze elkaar uit het oog. Lisa werd verliefd op een andere jongen, maar die verongelukte en het lot dreef haar weer in de armen van Joske. Een jaar later, Lisa was nog geen 21, trouwden ze. “Mijn ouders moesten voor mij tekenen op het gemeentehuis omdat ik nog niet meerderjarig was (in die periode was je dat pas op je 21ste, red.)”, lacht Lisa. “Ik heb me lang en vaak afgevraagd of ik niet te jong getrouwd ben, maar zo denk ik er al heel lang niet meer over. De trend toen was dat als je jong trouwde, je je een beetje vrij trouwde. Ik had als tiener altijd mooi in de pas gelopen. Ik wist nog niets van het leven en ik had nog niets van de wereld gezien toen ik trouwde. Ik heb de schade wel ingehaald het half jaar voor en ook nog wel na mijn huwelijk: Joske en ik gingen vaak dansen. Eigenlijk heb ik alles samen met hem ontdekt. We zijn samen de wijde wereld ingetrokken en gelukkig is dat goed afgelopen. Eigenlijk hebben we nog steeds wel best een avontuurlijk leven samen, ook al hebben we snel voor kinderen gekozen.”

En kijk, 37 jaar later zijn jullie nog steeds samen.

“Weet je wat volgens mij ons geheim is? Dat we elkaar altijd veel vrijheid hebben gegeven en elkaar de kans hebben gegund om onze dromen na te jagen en ons te ontplooien als mens. Joske heeft zelf veel verschillende jobs gedaan, en mij ook de kans gegeven om van muziek mijn beroep te maken. Meer nog: hij was het die me op mijn 29ste inschreef voor de ‘Soundmixshow’. Later, in de periode dat ik vaak in Duitsland zat met Helmut Lotti, was ik soms weken van huis weg. Ook die kans heeft Joske me niet ontnomen. Een relatie steunt op vrijheid, maar in de eerste plaats op respect en vertrouwen. Ik heb zijn vertrouwen nooit geschaad. En respect is er altijd geweest, voor mijn carrière, maar ook voor wat ik thuis deed voor de kinderen en in de beleving van mijn geloof. Want ook daarin heeft mijn man me altijd gesteund.”

Oprah Winfrey & Stedman Graham

In 1986, het jaar dat haar iconische talkshow voor het eerst op het scherm kwam, ontmoetten Oprah Winfrey en Stedman Graham elkaar op een liefdadigheidsgala. Ze begonnen te daten, en zes jaar later waren ze verloofd, maar het huwelijksbootje hebben ze altijd afgehouden. “We hebben destijds lang over het aanzoek gepraat, maar uiteindelijk werd het huwelijk op de lange baan geschoven en is het er niet meer van gekomen. Misschien maar goed, want getrouwd zijn vergt een andere manier van in het leven staan. Misschien waren we dan nu niet meer samen.”

Barack & Michelle Obama

Barack en Michelle Obama studeerden allebei aan de universiteit in Harvard. De twee ontmoetten elkaar in 1989 tijdens hun werk voor een advocatenkantoor en trouwden begin oktober 1992. In haar biografie ‘Becoming’ schrijft Michelle dat het belangrijk is om je huwelijk te behandelen alsof je nog steeds op huwelijksreis bent. Ondanks de hectiek van het Witte Huis en hun drukke agenda’s maakten de president van de Verenigde Staten en zij regelmatig tijd voor elkaar en organiseerden ze geregeld een date. “Michelle krijgt liever mijn tijd en aandacht, dan dat ze een bos bloemen krijgt,” liet Barack zich tijdens een interview ontvallen. “Romantiek betekent voor haar dat ik aandacht schenk aan de dingen die zij belangrijk vindt.”

Herman De Croo & Françoise

Een voordracht op de VUB-ULB in 1958 vormde het decor voor de eerste ontmoeting tussen studenten Herman De Croo (nu 82) en Françoise Desguin. Herman kreeg in 1961 de kans om assistent te worden van een prof aan de universiteit in Chicago, maar het was ondenkbaar dat hij met Françoise naar Amerika zou vertrekken zonder dat ze getrouwd waren. In september 1961 stonden ze voor het altaar. “Een verloving hebben we niet gehad”, mijmert Herman. “Het ging allemaal snel. Na de trouw in Gent hebben we een weekend in het Thermae Palace Hotel in Oostende verbleven en meteen daarna zijn we naar Amerika getrokken. Zeven dagen duurde die overtocht. En dan met de trein naar Chicago. Ik heb er gestudeerd en les gegeven aan de unief, mijn vrouw heeft in de universiteitsbibliotheek gewerkt en gestudeerd. Na een jaar zijn we terug naar Vlaanderen gekomen. Al snel kregen we allebei een heel drukke agenda. Het heeft dan ook veertien jaar geduurd voor er kinderen kwamen, Alexander in 1975 en drie jaar later Ariane. We hebben het geluk gehad dat we twintig jaar lang hebben kunnen rekenen op Marie-Madeleine, een vrouw uit het dorp die het huishouden deed en mee voor de kinderen zorgde. Zo kon mijn vrouw ook haar carrière uitbouwen en daar ben ik altijd blij om geweest. Stel je voor, een vrouw die ‘s avonds laat op mij zat te wachten zonder eigen bezigheden, sociaal leven of vriendenkring: dat was niet blijven duren.”

Vind je dat jullie elkaar voldoende hebben gezien in die 58 jaar?

“Toch wel. Vaak kom ik vijf van de zeven dagen laat thuis, maar als dat nog op een menselijk uur is, wacht Françoise op mij om samen te eten. Dan drinken we een glas wijn en is er tijd voor een gezellige babbel over onze dag. En we hebben er vanaf het begin een gewoonte van gemaakt om vroeg op te staan. Dan ontbijten we samen om zes uur, half zeven. De helft van het jaar doen we dat op het binnenterras van ons huis in Michelbeke. En dan start er opnieuw een drukke werkdag, zowel voor mij als voor haar. Want Françoise is nog steeds actief als advocate.”

Denzel Washington & Pauletta

Al 41 jaar zijn Denzel Washington en zijn Pauletta intussen samen, maar de acteur heeft behoorlijk wat moeite moeten doen om zijn vrouw voor het altaar te krijgen. Ze wees zijn huwelijksaanzoek tot twee keer toe af. “Dat ik in juni 1983 uiteindelijk toch die ring om haar vinger kon schuiven, beschouw ik nog altijd als de grootste verwezenlijking in mijn leven”, liet de Oscarwinnaar zich ooit ontvallen. De twee hebben vier kinderen en staan bekend als een van de meest stabiele koppels in Hollywood.