Voor de waaghalzen: ‘Code van Coppens’ opent escaperoom in Antwerpse Stadsfeestzaal

TV ‘Extreme Makeover’ neemt huis met schimmel onder handen: "Voel je je schuldig als mama?”

In de tweede aflevering van ‘Extreme Makeover Vlaanderen’ gaat James met zijn team op bezoek bij Dieter en Sarah in Putte. Zij leven samen met hun vijf kinderen, onder wie drie pleegkinderen, in een huis dat genadeloos aangetast is door schimmel. Dat is problematisch, zeker gezien één van de kinderen zware astma heeft.

6 oktober