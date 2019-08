Voor de fans: je kan koppel uit ‘Blind Getrouwd’ Australië ontmoeten DBJ

14 augustus 2019

15u53 2 TV Als je deze zomer op Vitaya ‘Blind Getrouwd Australië’ hebt gevolgd, was je lang niet de enige. Het datingprogramma was een onverwachte kijkcijferbom op de kleine zender. Voor de fans is er nu goed nieuws: een van de koppels is in het land voor een Meet&Greet.

Jules en Cameron zijn in het land en er is een mogelijkheid ze te ontmoeten want ze blijven nog tot eind augustus. Van de dertien koppels uit het zesde seizoen zijn er uiteindelijk twee overeind gebleven en Jules en Cameron zijn er een van.

‘Blind Getrouwd Australië’ was een van de onverwachte successen van Medialaan de afgelopen zomer. Het was het best scorende programma op Vitaya met gemiddeld 155.000 kijkers.